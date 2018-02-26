Арена «Санкт-Петербург» вошла в десятку номинантов на звание лучшего стадиона 2017 года

Российские стадионы «Лужники» и «Санкт-Петербург» вошли в число десяти номинантов на звание лучшей мировой арены 2017 года. Соответствующий рейтинг в понедельник, 26 февраля, опубликовал сайт stadiumdb.com.

В число десяти лучших арен также вошли «Газиантеп Арена» (Газиантеп, Турция), «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США), «19 мая» (Анкара, Турция), «Шлёнски» (Хожув, Польша), «Йон Облеменко» (Крайова, Румыния), «Ю Арена» (Нантер, Франция), «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания) и «Эскишехир Ататюрк» (Эскишехир, Турция).

Лучшая арена 2017 года будет названа 7 марта. Отмечается, что оцениваются три ключевых фактора: архитектурная ценность, функциональность и инновации. Добавим, что конкурс проводится в восьмой раз.