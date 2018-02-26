Авиаперевозчик Azur Air отчитался об устранении недостатков в своей работе

Авиаперевозчик Azur Air направил отчет об устранении недостатков в Росавиацию. Правда, это не означает, что все претензии к компании сняты.

Как пишут 26 февраля «Ведомости», министр транспорта Максим Соколов заявил, что Росавиация пока не проанализировала отчет Azur Air, который был отправлен еще на прошлой неделе.

Напомним, ранее Росавиация приостановила действие сертификата компании, поскольку при проверке обнаружились недочеты, связанные с поддержанием летной годности воздушных судов и организацией летной работы. Компании грозило прекращение полетов в том случае, если она не устранит недостатки до 20 марта. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) потребовало от туроператоров и агентов прекратить продажу туров, где авиаперевозчиком выступает Azur Air. При этом в самой компании уверены, что без проблем устранят все недостатки.