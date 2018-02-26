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26.02.2018 17:25

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдало разрешение на ввод построенного жилого комплекса «Образцовый квартал 2» в эксплуатацию. Уже 1 марта 2018 года начнется передача ключей от квартир собственникам.

Жилой комплекс «Образцовый квартал 2» является продолжением малоэтажного строительства на юге города. Строится в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В состав ЖК входят четыре многоквартирных жилых дома на 320 квартир. Ранее им был присвоен милицейский адрес г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 7 (строение 1, строение 2, строение 3 и строение 4).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Дома построены по кирпично-монолитной технологии, а также обладают рядом преимуществ, уже традиционных для «Образцовых кварталов»:

  • Малоэтажный жилой комплекс с благоустроенным зеленым двором, большими остекленными балконами
  • Хорошая транспортная доступность (15 минут до метро), экологически чистая зона проживания и отдыха
  • Высота потолков на мансарде до 4,47 м, бесшумные лифты «Schindler»
  • Система отопления «теплый водяной пол» (регулировка температуры в каждой комнате, отсутствуют радиаторы отопления)
  • Автономные газовые котельные «Viessmann» (экономия на коммунальных платежах)
  • Возможность объединения кухни и гостиной, просторные остекленные лоджии.

На сегодняшний день купить готовую квартиру возможно еще по цене строящейся. Все подробности можно получить в отделе продаж, который расположен рядом с ЖК или по телефону 719-19-19. 

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya


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фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25

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26.02.2018 17:25
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
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