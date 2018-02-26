Почему азиатские смартфоны пока не конкуренты

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Обозреватель новых гаджетов, аналитик TelecomDaily Илья Шатилин, уже подержавший в руках новый смартфон, рассказал «Фонтанке», что торопиться занимать денег на покупку смысла нет, «главный конкурент iPhone» не показал ничего нового, поэтому завтра рискует уступить рынки китайским аппаратам.
- Что заметили гаджетоманы
- Что же нового?
- И все же – в чем может выиграть?
- Есть ли минусы?
- Цена
- Samsung vs iPhone
- Кому на Руси S9 нужен
- А что народ?
- Если не Америка и Корея, то что?
- Завтра корейцы уступят китайцам звание вторых после iPhone?
1
Обозреватель новых гаджетов, аналитик TelecomDaily Илья Шатилин, уже подержавший в руках новый смартфон, рассказал «Фонтанке», что торопиться занимать денег на покупку смысла нет, «главный конкурент iPhone» не показал ничего нового, поэтому завтра рискует уступить рынки китайским аппаратам.
Корейский производитель гаджетов сообщил, что, как и предыдущие модели, новинки Samsung имеют безрамочный дизайн, переднюю панель почти полностью занимает экран. Galaxy S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, старшая модель — 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845. S9 оснащен 12-мегапиксельной основной камерой. S9+ имеет двойную камеру, основной объектив которой имеет 12-мегапиксельный сенсор. Фронтальные камеры обоих устройств оснащены 8-мегапиксельным сенсором. Продвинутая модель также имеет более емкую батарею 3500 мА·ч, младшая модель — 3000 мА·ч. На оба смартфона установлена последняя версия операционной системы Android 8.0.
2 Что заметили гаджетоманы
Все, что заметили эксперты по гаджетам, по сути, является дополнительными «приблудами», никак не влияющими на жизненно важные характеристики смартфона. Например, появление анимированных иконок, которые можно анимировать самому. «Изначально это фишка iPhone 10, который появился год назад, – комментирует Илья Шатилин. – Искусственный интеллект и прочие мелочи тоже были год назад у Huawei. То же подключение смартфона к большому экрану и использование его в качестве контроллера – уже не новинка».
3 Что же нового?
Новой фишкой S9 и S9+ можно назвать то, что сканер отпечатков пальцев у смартфона Samsung теперь не сбоку (говорят, многие промахивались с попаданием), а посередине. «По сути, нам показали слегка модернизированную версию Samsung Galaxy S8, – считает Илья Шатилин. – Никакого wow, того, что могло бы удивить, здесь нет. Apple называет такие аппараты «эсками». У них был после шестого iPhone аппарат 6S, где улучшили камеру и добавили не сильно нужные фишки».
4 И все же – в чем может выиграть?
«Он выигрывает у тех, у кого нет Super Slow Motion (режим сверхзамедленной съемки, которая снимает 960 кадров в секунду при разрешении 720 точек длиной не менее 0,2 секунды. – Прим. ред.), – отмечает Илья Шатилин. – Например, этого нет у iPhone, которые снимают 240 кадров в секунду. Но Sony сделала это год назад. Модуль камеры у Samsung как раз от Sony предыдущего поколения. В этом году Sony выкатили камеру, которая снимает то же самое, только в Full HD. Теоретически камера S9, возможно, снимает лучше, чем Galaxy S8, но фактически все современные флагманские смартфоны снимают достаточно хорошо».
5 Есть ли минусы?
«Изогнутый по краям экран, – называет минусы Илья Шатилин. – С точки зрения дизайна он крутой. С точки зрения эргономики – неудобно работать с элементами по краям экрана. Хотя дальше начинается вкусовщина. Для кого-то дизайн аппарата важнее, чем удобство использования».
Эксперт по гаджетам также разочарован голосовым помощником Bixby, который «как был «сырой», так и остался». Хотя российским пользователям эта информация ничего не даст, так как Bixby заявлен в качестве работающей «фичи» только в США, Канаде, Корее и Китае.
6 Цена
Заявленная для России стоимость S9 будет стартовать от 59,99 тыс. рублей, S9+ оценивают в 66,99 тыс. рублей (память 64 Гб), а также в 74,99 тыс. рублей (память 256 Гб). «Это достаточно дорого для массового смартфона, – считает Илья Шатилин. – Даже фанаты Samsung, которые ранее купили себе S8, не готовы менять его на S9. Бессмысленно. Они ничего не получат нового. Тем более S8 стоит процентов на 20 дешевле. Нет смысла переплачивать. Анимированным Микки-Маусом или тем же Super Slow Motion вы поиграете несколько раз, и всё. Лично я SSM использовал пару раз, когда у меня ребёнок прыгал летом в бассейн».
Правда, у Samsung, как, впрочем, и у многих брендов, существует программа Trade-In. «После выхода новой модели пользователи скорее будут менять старые модели S6, S7на S8, который теперь подешевеет. Это основная радость после выхода S9», – все равно уверен аналитик TelecomDaily.
7 Samsung vs iPhone
«Новый аппарат Samsung чуть более доступен по цене, чем iPhone 10, – сравнивает конкурентов Илья Шатилин. – Но говорить о том, что кто-то из-за этого перейдёт с «айфонов» на «самсунги», не стоит. Здесь уже имеет значение экосистема. Если у тебя на «айфоне» всё настроено, ты ко всему привык, у тебя куплена куча софта, заново покупать весь этот софт для "Андроида" захочется вряд ли. Проще купить новый iPhone, где вся твоя жизнь через несколько минут появится без шаманизма». Эксперт признает, что у Samsung есть приложения для копирования контента из iPhone, можно вспомнить те же iMessage, facetime, которые привычны владельцам iPhone, но не уникальны. «Samsung раньше мог технологически иметь преимущество над iPhone. Он был лучше по железкам и дешевле, – при этом поясняет Илья Шатилин. – Плюс он появлялся на рынке раньше, так как Apple задвигала российский рынок на задний план и начинала продажи чуть ли не через полгода. Сейчас этого нет. Нет никаких причин не купить iPhone. Сегодня все фишки типа двойных камер и водозащиты есть у Apple. Но там есть и Apple Pay и разблокировка по лицу, которой нет ни у кого. 3D-камера, которой ни у кого нет. И чисто имиджево, даже если ты купишь новый S9 за 60 тысяч рублей, его с полуметра не отличить от S8».
8 Кому на Руси S9 нужен
Есть люди, которые из принципа не покупают iPhone. «Тем, кто исповедует принцип «баба яга против», вполне подойдёт и Samsung, – разрешает Илья Шатилин. – Но очередей за S9 не будет. iPhone – это желанный массовый продукт. А Samsung это как «местная индимузыка», в которую впаривают больше бабла, чем в нормальную коммерческую музыку. Поле этого, конечно, кто-то поверит, что такая музыка круче».
9 А что народ?
И все эксперты уверены, что в целом Samsung скорее всего станет лидером рынка «в штуках». «За счёт дешёвых бюджетных моделей серии J, – поясняет Илья Шатилин. – Apple работают в премиум-сегменте. Естественно, их iPhone 10 продаётся гораздо больше, чем флагмановских моделей Samsung. Apple напрягаться не стоит после выхода Samsung S9».
Впрочем, судя по всему, и премиальные смартфоны Samsung немного, но теснят американские «яблоки». По данным аналитики облачной компании oneFactor, анализ регистраций смартфонов последних моделей Samsung и Apple в сетях мобильных операторов показывает, что Samsung по количеству пользователей все же лидирует. Всего в России с начала старта продаж в 2017 году зафиксировано порядка 798 тыс. смартфонов Samsung последних моделей и 729 тыс. – Apple. Правда, дорогие флагманы от обоих гигантов составляют не больше 1% от числа всех смартфонов, зарегистрированных на территории РФ в принципе. Samsung уступает лидерство смартфонам Apple в европейской части России, обладая сильным преимуществом на Дальнем Востоке. В Москве и Санкт-Петербурге пользователей iPhone уже на 15% больше, чем владельцев смартфонов Samsung.
10 Если не Америка и Корея, то что?
Другим производителям Android-смартфонов и дальше будет тяжело конкурировать с Samsung. «Samsung всех просто задавит рекламой, – предупреждает Шатилин и все же называет ближайшие аналоги к новой корейской марке. – Sony XPERIA X2, или прошлогодний Huawei Mate 10 Pro. Китайский аппарат, на мой взгляд, один из лучших аппаратов с Android из тех, которые пока что выпущены. Ждём, что они покажут через месяц в Париже. Обещан новый флагман серии P. Этот будет смартфон с тремя камерами, а не с двумя. Возможно, это будет старт очередной фишки, которой пока нет ни у кого. Китайцы в этом смысле большие молодцы. Лет 5 назад их вообще никто не воспринимал серьёзно. Сейчас Samsung стагнирует, а Huawei заваливают новыми фишками».
11 Завтра корейцы уступят китайцам звание вторых после iPhone?
«Если китайцы будут и дальше показывать продукты такими темпами, то корейцам придётся потесниться и уйти с позиции вторые после Apple, – уверен Илья Шатилин. – Пока корейцы топчутся на месте, китайцы двигаются вперёд и делают дешевле. Нормальному человеку, если нет разницы в функционале, нет смысла платить больше. Китайцы развиваются очень быстро. Они очень активно вкладывают в разработки завтрашнего дня».
P. S. Осенью 2016 года эксперты активно обсуждали неудачный запуск в продажу смартфона Samsung Galaxy Note 7. Устройства возгорались и взрывались из-за проблем с аккумуляторами. Производитель был вынужден отозвать все выпущенные смартфоны.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»