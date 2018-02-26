Почему азиатские смартфоны пока не конкуренты

7 Samsung vs iPhone

«Новый аппарат Samsung чуть более доступен по цене, чем iPhone 10, – сравнивает конкурентов Илья Шатилин. – Но говорить о том, что кто-то из-за этого перейдёт с «айфонов» на «самсунги», не стоит. Здесь уже имеет значение экосистема. Если у тебя на «айфоне» всё настроено, ты ко всему привык, у тебя куплена куча софта, заново покупать весь этот софт для "Андроида" захочется вряд ли. Проще купить новый iPhone, где вся твоя жизнь через несколько минут появится без шаманизма». Эксперт признает, что у Samsung есть приложения для копирования контента из iPhone, можно вспомнить те же iMessage, facetime, которые привычны владельцам iPhone, но не уникальны. «Samsung раньше мог технологически иметь преимущество над iPhone. Он был лучше по железкам и дешевле, – при этом поясняет Илья Шатилин. – Плюс он появлялся на рынке раньше, так как Apple задвигала российский рынок на задний план и начинала продажи чуть ли не через полгода. Сейчас этого нет. Нет никаких причин не купить iPhone. Сегодня все фишки типа двойных камер и водозащиты есть у Apple. Но там есть и Apple Pay и разблокировка по лицу, которой нет ни у кого. 3D-камера, которой ни у кого нет. И чисто имиджево, даже если ты купишь новый S9 за 60 тысяч рублей, его с полуметра не отличить от S8».