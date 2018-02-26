В Сирии введут ежедневное перемирие на пять часов

В районе Сирии Восточная Гута с 27 февраля начнет действовать ежедневная «гуманитарная пауза».

Как пишет 26 февраля РБК, об этом после заседания Совета Безопасности рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что гуманитарная пауза будет действовать с 9 утра до 14.00 по местному времени. Главная цель – «исключение жертв среди мирного населения», подчеркнул Шойгу. Гуманитарный коридор в Восточной Гуте позволит покинуть опасный район мирным жителям. Также глава Минобороны заявил, что решение основано на резолюции Совета Безопасности ООН, принятом 24 февраля. Отметим, ранее Владимир Путин заявил, что режим перемирия постоянно нарушается «провокациями».