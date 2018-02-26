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26.02.2018 17:11

В Сирии введут ежедневное перемирие на пять часов

В районе Сирии Восточная Гута с 27 февраля начнет действовать ежедневная «гуманитарная пауза».

Как пишет 26 февраля РБК, об этом после заседания Совета Безопасности рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что гуманитарная пауза будет действовать с 9 утра до 14.00 по местному времени. Главная цель – «исключение жертв среди мирного населения», подчеркнул Шойгу. Гуманитарный коридор в Восточной Гуте позволит покинуть опасный район мирным жителям. Также глава Минобороны заявил, что решение основано на резолюции Совета Безопасности ООН, принятом 24 февраля. Отметим, ранее Владимир Путин заявил, что режим перемирия постоянно нарушается «провокациями»

Справка:

Напомним, резолюция 2401 Совбеза ООН призывает стороны конфликта немедленно установить гуманитарную паузу на территории Сирии как минимум на 30 дней для доставки гуманитарной помощи и услуг, а также эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, «Аль-Каиды» и «Джебхан-ан-Нусры» (запрещены в России) и других связанных с ними группировок и лиц.


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17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
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