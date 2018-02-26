В Словакии застрелили журналиста Кучака, занимавшегося расследованием налоговых махинаций

Неизвестный застрелил словацкого журналиста Яна Кучака и его подругу. Об этом 26 февраля пишет портал Aktuality.sk.

По данным издания, полиция в первую очередь рассматривает версии убийства, связанные с профессиональной деятельностью Кучака. Он занимался расследованием налоговых махинаций и коррупции в местных элитах. В частности, в последнее время писал о мошенничестве при строительстве комплекса элитного жилья в Братиславе. Как пишут в СМИ, материалы касались в том числе людей, близких к правящей партии премьера Роберта Фицо.

Тела Кучака и его подруги нашли в ночь на 26 февраля в населенном пункте Велка Мача неподалеку от Трнавы. Журналисту выстрелили в грудь, девушке — в голову. Полиция завела дело о двойном убийстве.