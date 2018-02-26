В деле о смертельном трапе Пулково появился новый фигурант

Еще один сотрудник компании «Воздушные ворота Северной столицы» привлечен по делу о смерти годовалой девочки при обрушении трапа в Пулково. Им стал заместитель руководителя Службы спецтранспорта (ССТ) Алексей Шаньгин.

Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, Шаньгин заподозрен в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть человека (статья 238 УК). По версии следствия, к самолету «Уральских авиалиний» был подан заведомо не годный к эксплуатации самоходный трап.

Ранее обвинение по 238-й статье предъявили начальнику Шаньгина – врио руководителя ССТ Валентину Чернаенко. По информации «Фонтанки», в феврале 2018-го его уголовное преследование прекращено. Летом 2017-го, когда в Пулково кустарным способом ремонтировался проблемный трап, Чернаенко находился в отпуске за границей. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР «Фонтанке» подтвердили привлечение Шаньгина в качестве подозреваемого и прекращение преследования Чернаенко.

Сегодня, 26 февраля, в Московском райсуде начался процесс над третьим сотрудником Пулково. Начальник участка механических работ ССТ Пулково Александр Козельский обвинен в недоброкачественном ремонте транспортного средства (статья 266 УК). Защита подсудимого сообщила, что на следующем заседании, 12 марта, будет заявлено ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Моральный вред Козельским заглажен, потерпевшая Дарья Кобылецкая не намерена заявлять гражданский иск, и претензий имущественного характера у нее не имеется. Она тоже не против прекращения дела в отношении Козельского. Вину он не признает, но груз ответственности за гибель малолетнего ребенка чувствует.

Самоходный пассажирский трап FMC Smartstep-2 провалился под пассажирами рейса Москва – Петербург утром 28 сентября. Под поворотной площадкой, способной нормативно выдерживать нагрузку 1,7 тонны, подломилась ось. Она была выточена в мастерской Пулково взамен изношенной оригинальной. После инцидента (годовалая пассажирка скончалась в больнице, ее бабушка получила тяжелые травмы) «Воздушные ворота Северной столицы» начали закупку новых трапов, Росавиация обязала оператора аэропорта получить документацию, регламентирующую техобслуживание и ремонт трапов.