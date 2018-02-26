«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»

Еще
03:37 27.02.2018
Пришлите свою новость!
01:14
О самураях и «порочных» женщинах расскажут в романтической атмосфере
00:53
После расследования журналистов Рогозин отрекся от племянника
00:17
В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого
26/02
Глава МИД Великобритании надеется, что Россия устроит мир в Сирии
26/02
СМИ: Уругвай подключается к расследованию поставки наркотиков в Европу через российское посольство в Аргентине
26/02
В Петербурге проверяют «боксерскую» версию стрельбы на Варшавской
26/02
Кошка-путешественница из Петербурга полдня каталась в областной электричке
26/02
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» признан невменяемым
26/02
«Комендантский проспект» проверяли больше часа
26/02
ФСБ «потеряла» 27 килограммов наркотиков из аргентинского посольства
26/02
Задолженность жилкомсервисов перед ПСК снизилась на 140 млн рублей
26/02
Под Калугой выкопали покойника из свежей могилы
26/02
В Петербурге за три года расставят не менее 500 остановочных павильонов
26/02
«Комендантский проспект» закрыт на проверку
26/02
Задержанного на акции памяти Немцова наказали за экстремистский шарф
26/02
Облюбованную «молельными патрулями» автомойку сносят на Добролюбова
26/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 февраля
26/02
Автомобилисты "сообразили на четверых" на Полюстровском
26/02
До участия в зимней Паралимпиаде допустили 30 россиян
26/02
СМИ: Наркотики из Аргентины переправляли самолетом летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства
26/02
Рим засыпало «сибирским» снегом
26/02
Кадыров и Медведев сделали совместное селфи: один держал, другой нажимал
26/02
СМИ: Латинская Америка может отменить визы для россиян
26/02
Запрет на белорусское молоко откладывается
26/02
Арена «Санкт-Петербург» вошла в десятку номинантов на звание лучшего стадиона 2017 года
26/02
Губернатор Ленобласти утвердил проект развития дорог сразу трех поселений на границе с Петербургом
26/02
Авиаперевозчик Azur Air отчитался об устранении недостатков в своей работе
26/02
Президент Финляндии лично встретил в аэропорту олимпийскую сборную
26/02
В Сирии введут ежедневное перемирие на пять часов
26/02
В петербургских школах втрое выросло количество классов, закрытых на карантин
26/02
В Словакии застрелили журналиста Кучака, занимавшегося расследованием налоговых махинаций
26/02
В деле о смертельном трапе Пулково появился новый фигурант
26/02
Режиссёров попросили не нанимать актёров с антироссийскими взглядами
26/02
Путин на заседании Совбеза заявил о провокациях в Сирии
26/02
Активиста «Весны» арестовали за митинг в окне квартиры
26/02
«Простые вещи» появились на Васильевском острове
26/02
СМИ: Фигуранта дела о контрабанде наркотиков через посольство России в Аргентине разыскивают в Германии
26/02
«Звенигородскую» вернули пассажирам
26/02
Российские футболисты сыграют осенью с Чехией и Германией
26/02
Стало известно, какие улицы весной закроют для движения в Петербурге
26/02
«Звенигородскую» закрыли для пассажиров
26/02
Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается
26/02
В Алма-Ате не нашли доказательств, что жена Аршавина обещала отрезать пальцы фотомодели
26/02
Алехину выпустили из симферопольской полиции
26/02
Арестованы трое подозреваемых в поставке наркотиков через посольство России в Аргентине
26/02
Шекспир поможет петербургским бездомным
26/02
Умер российский дипломат, признавший Китайскую Народную Республику
26/02
Опубликованную в Playboy балладу Кинга превратят в сериал
26/02
В послании Федеральному собранию Путин огласит предвыборную программу
26/02
Роскомнадзор разблокировал Навального
26/02
Финляндия отозвала консула в Испании из-за "неподобающего поведения"
26/02
Задержанному в Петербурге активисту «Весны» дали 25 суток
26/02
«ЮИТ» продает в Петербурге два участка за 1,2 млрд рублей
26/02
После успеха Маска Рогозин признал, что России пора дать дорогу частникам в космосе
26/02
Стоимость аренды самой дорогой московской квартиры в феврале составила 800 тыс. рублей
26/02
Рогозин: Антироссийские санкции - навсегда
26/02
Лучший спринтер планеты Усейн Болт стал футболистом
26/02
Суд отказался считать криптовалюту платежным средством
26/02
В Петербурге женитьба помогла педагогу избежать судимости за любовь с юной девушкой
26/02
Петербуржец просто так побил фельдшера скорой, оказывавшего ему помощь
26/02
Задержанному в Петербурге ФСБ вменили обучение навыкам террориста
26/02
Петербуржца задержали по подозрению в совращении дочери
26/02
Топ популярных у россиян иномарок обошелся без сюрпризов
26/02
Собчак отказали в апелляции на регистрацию кандидатом в президенты Путина
26/02
«Аэрофлот» объяснил опоздания рейсов недоработками диспетчеров
26/02
Успешное возрождение Nokia вдохновило производителя на выпуск ещё пяти смартфонов
26/02
В пробе Крушельницкого обнаружили в 9 раз больше мельдония, чем было у Шараповой
26/02
Новая книга расскажет, как воспитать ребёнка с синдромом Дауна
26/02
Мария Алёхина отправила SMS «В полиции» и пропала
26/02
Российские компании собираются занять рынок лекарств в Сирии
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
26.02.2018 16:53

«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»

Россия не сделала никаких выводов из ситуации с допинговым скандалом на Олимпиаде в Сочи – к такому выводу пришли многие иностранные журналисты. «Фонтанка» ознакомилась с реакцией зарубежных СМИ на выступление российских спортсменов в Пхенчхане.
«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»
©Getty Images

Олимпиада в Пхенчхане шла с 9 по 25 февраля 2018 года. Многие лидеры сборной России выступить на ней не смогли из-за допинговых скандалов, некоторые вовсе без объяснений. Те же, кто поехал, участвовали под аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia). В общей сложности россияне завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Могло быть на одну больше, но помешал опять допинг. Мировые СМИ по итогам двух недель заявили, что верить России в такой ситуации больше нельзя.

Американское издание The New York Times считает, что плану Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Россию от участия в Олимпиаде изначально не хватало последовательности и жесткости.

«В преддверии Олимпиады в Пхенчхане МОК много говорил о необходимости очистить олимпийский спорт от допинга, однако России все равно позволили отправить на эти Игры одну из самых многочисленных команд, а потом одобрили «нейтральную» форму со словом «Россия» на ней. Россияне размахивали своими флагами на трибунах и писали «Россия» на лицах. Российские журналисты явились на соревнования по фигурному катанию в футболках, на которых было написано «Я не употребляю допинг», хотя, как показали анализы, россияне употребляют допинг. Снова», – говорится в материале с намеком на положительные допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.

Журналист The San Diego Union Tribune Марк Зайглер также засомневался в чистоте российских спортсменов на Олимпиаде. По словам американского журналиста, он никогда не слышал о российских лыжниках Денисе Спицове и Александре Большунове, феноменально выступивших в Пхенчхане.

«Денису Спицову 21 год, и он родом из российской глуши. Спицов никогда не принимал участия в этапах Кубка мира до декабря прошлого года, как вдруг он выигрывает три медали на Олимпиаде. А Александр Большунов вообще завоевал четыре награды. Все это очень подозрительно. Особенно с учетом того, что оба тренируются у Юрия Бородавко, ранее дисквалифицированного за участие в допинговых схемах (дисквалификация действовала с 2010 по 2012 год. — Ред.)», – рассказывает Марк Зайглер.

По мнению журналиста, есть два варианта, как питомцы Бородавко оказались на Олимпиаде: либо он действительно неплохой тренер, либо использовал допинг для повышения результатов своих спортсменов.

«Томас Бах вообще выбрал странную стратегию по отношению к русским. Он заявил, что Россия вернётся в олимпийскую семью, если остальные допинг-тесты будут отрицательными. То есть русские могут вернуться уже через пару дней. Полнейшее лицемерие», – подытожил Марк Зайглер.

Автор USA Today Кристин Бреннан, вспоминая о переговорах МОК и Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу использования российского флага на закрытии Олимпиады, искренне удивляется, что чиновники МОК эту тему вообще стали обсуждать с российской стороной. Напомним, что в итоге триколор на закрытии запретили.

«Как это вообще могло быть темой для обсуждения на собраниях МОК? Ведь до этого российскую сборную поймали на участии в самой чудовищной и масштабной, спонсируемой государством допинговой программе, едва ли не равносильной той, которой пользовалась Восточная Германия. Но они и здесь не играли по правилам», – пишет Кристин Бреннан.

Американский журналист напомнил, что всего на Олимпиаде в Пхенчхане было зафиксировано четыре случая положительного допинг-теста. Из них два принадлежали россиянам и еще один – словенскому хоккеисту, играющему в России.

«На самом деле два положительных результата на допинг у российских спортсменов должны убедить всех, что разговор о непрекращающемся допинге в России на этом не кончится, он продолжится в ходе подготовки к летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

Если русские не оправдали нашего доверия здесь, то почему мы должны верить, что они не обманут нас снова?» – задается вопросом автор USA Today.

The New York Times отмечает, что, несмотря на лишение национального флага и гимна, российские спортсмены все равно чувствовали себя комфортно на Олимпиаде.

«На форме российских олимпийцев буквы «OAR» быстро заменили «RUS», как будто в соревнованиях участвовала совершенно новая страна. Российские болельщики на трибунах в полной мере восполняли анонимность спортсменов. Некоторые из них прибыли из расположенных относительно недалеко городов российского Дальнего Востока. Другие, похоже, входили в состав организованных групп, прибывших на Игры в футболках и головных уборах с надписью «Россия в моем сердце», – пишет Джеймс Хилл.

 Отмечается, что наибольшую активность такие болельщики проявляли на хоккейных матчах. Были даже специальные чирлидерши, которые размахивали бело-сине-красными помпонами и распевали русские народные песни.

«Еще одним местом действий для болельщиков стал Дом спорта (назвать его «Русским домом» запретили), в районе кластера спортивных объектов в прибрежном городе Каннын. Стены украшают гигантские матрешки, воздух сотрясает, поднимая настроение, русское поп-караоке, а болельщики собираются и смотрят Игры на гигантском экране», – описывает происходящее в Пхенчхане автор The New York Times.

Даниэль Германн из швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung рассказывает об успехе российских хоккеистов.

«Возможно, День защитника Отечества в России в будущем будет перенесен на 25 февраля. Именно в этот день хоккеисты завершили миссию, которую возложил на них лично глава государства Владимир Путин и которая должна была стать ответом на дисквалификацию Олимпийского комитета России из-за манипуляций с допингом четыре года назад в Сочи. Русские взяли в Пхенчхане олимпийское золото в хоккее. Однако они сделали это не так блестяще, как это хотело бы видеть руководство Кремля», – подмечает швейцарец.

Ну а журналисты из The Washington Post решили поднять ставки и обвинили русских хакеров в попытке выдать себя за северокорейцев.

«В тот день интернет, телетрансляции и сайт Олимпиады работали со сбоями. Многие зрители не смогли распечатать билеты на церемонию закрытия, и в результате места пустовали», – пишет автор издания Эллен Накашима.

Ссылаясь на неких аналитиков, американский автор делает вывод, что это была месть за недопуск лидеров российской сборной на Олимпиаду.

«Согласно докладу разведки США, у российского ГРУ был доступ к 300 компьютерам, имеющим отношение к Олимпийским играм», – говорится в материале.

При этом отмечается, что российские хакеры пытались замаскироваться под северокорейцев, подменяя свой IP.

«В данном случае ГРУ пыталось создать впечатление, что вторжение было делом рук северокорейских хакеров. Для этого использовались северокорейские IP-адреса и другие тактики, рассказали чиновники. Подобная уловка типична для ГРУ», – пишет The Washington Post.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Федерации керлинга рассказали, где мельдоний попал в организм Крушельницкого
До участия в зимней Паралимпиаде допустили 30 россиян
Арена «Санкт-Петербург» вошла в десятку номинантов на звание лучшего стадиона 2017 года
Российские футболисты сыграют осенью с Чехией и Германией
Лучший спринтер планеты Усейн Болт стал футболистом
В пробе Крушельницкого обнаружили в 9 раз больше мельдония, чем было у Шараповой
Международный олимпийский комитет не будет наказывать хоккеистов за российский гимн
Членство России в МОК могут восстановить спустя три дня после закрытия Олимпиады
Фигурист Морозов пропустил закрытие Игр из-за запрета российского флага
СМИ Германии: Так круто мы ещё не проигрывали
«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»
Худшие Игры в истории
Российские хоккеисты спели национальный гимн на Олимпиаде. YouTube блокирует видео
России - бойкот. Итоги 15-го дня Олимпиады
«Невозможно есть кимчи и рис весь день» - Пхенчхан-2018 глазами волонтеров
Долгожданное золото и хоккей. Итоги 14-го дня Олимпиады
"Зенит" не отдал Лигу Европы шотландцам
Россия теряет медали. Итоги 13-го дня Олимпиады
«Зенит» по заветам Путина
BMW уже купили. Итоги 12-го дня Олимпиады
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рим засыпало «сибирским» снегом

коллаж "Фонтанки"

Узнай иномарку по профилю

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Стало известно, какие улицы весной закроют для движения в Петербурге

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.