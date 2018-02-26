«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»

Россия не сделала никаких выводов из ситуации с допинговым скандалом на Олимпиаде в Сочи – к такому выводу пришли многие иностранные журналисты. «Фонтанка» ознакомилась с реакцией зарубежных СМИ на выступление российских спортсменов в Пхенчхане.

Олимпиада в Пхенчхане шла с 9 по 25 февраля 2018 года. Многие лидеры сборной России выступить на ней не смогли из-за допинговых скандалов, некоторые вовсе без объяснений. Те же, кто поехал, участвовали под аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia). В общей сложности россияне завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Могло быть на одну больше, но помешал опять допинг. Мировые СМИ по итогам двух недель заявили, что верить России в такой ситуации больше нельзя.

Американское издание The New York Times считает, что плану Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Россию от участия в Олимпиаде изначально не хватало последовательности и жесткости.

«В преддверии Олимпиады в Пхенчхане МОК много говорил о необходимости очистить олимпийский спорт от допинга, однако России все равно позволили отправить на эти Игры одну из самых многочисленных команд, а потом одобрили «нейтральную» форму со словом «Россия» на ней. Россияне размахивали своими флагами на трибунах и писали «Россия» на лицах. Российские журналисты явились на соревнования по фигурному катанию в футболках, на которых было написано «Я не употребляю допинг», хотя, как показали анализы, россияне употребляют допинг. Снова», – говорится в материале с намеком на положительные допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.

Журналист The San Diego Union Tribune Марк Зайглер также засомневался в чистоте российских спортсменов на Олимпиаде. По словам американского журналиста, он никогда не слышал о российских лыжниках Денисе Спицове и Александре Большунове, феноменально выступивших в Пхенчхане.

«Денису Спицову 21 год, и он родом из российской глуши. Спицов никогда не принимал участия в этапах Кубка мира до декабря прошлого года, как вдруг он выигрывает три медали на Олимпиаде. А Александр Большунов вообще завоевал четыре награды. Все это очень подозрительно. Особенно с учетом того, что оба тренируются у Юрия Бородавко, ранее дисквалифицированного за участие в допинговых схемах (дисквалификация действовала с 2010 по 2012 год. — Ред.)», – рассказывает Марк Зайглер.

По мнению журналиста, есть два варианта, как питомцы Бородавко оказались на Олимпиаде: либо он действительно неплохой тренер, либо использовал допинг для повышения результатов своих спортсменов.

«Томас Бах вообще выбрал странную стратегию по отношению к русским. Он заявил, что Россия вернётся в олимпийскую семью, если остальные допинг-тесты будут отрицательными. То есть русские могут вернуться уже через пару дней. Полнейшее лицемерие», – подытожил Марк Зайглер.

Автор USA Today Кристин Бреннан, вспоминая о переговорах МОК и Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу использования российского флага на закрытии Олимпиады, искренне удивляется, что чиновники МОК эту тему вообще стали обсуждать с российской стороной. Напомним, что в итоге триколор на закрытии запретили.

«Как это вообще могло быть темой для обсуждения на собраниях МОК? Ведь до этого российскую сборную поймали на участии в самой чудовищной и масштабной, спонсируемой государством допинговой программе, едва ли не равносильной той, которой пользовалась Восточная Германия. Но они и здесь не играли по правилам», – пишет Кристин Бреннан.

Американский журналист напомнил, что всего на Олимпиаде в Пхенчхане было зафиксировано четыре случая положительного допинг-теста. Из них два принадлежали россиянам и еще один – словенскому хоккеисту, играющему в России.

«На самом деле два положительных результата на допинг у российских спортсменов должны убедить всех, что разговор о непрекращающемся допинге в России на этом не кончится, он продолжится в ходе подготовки к летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

Если русские не оправдали нашего доверия здесь, то почему мы должны верить, что они не обманут нас снова?» – задается вопросом автор USA Today.

The New York Times отмечает, что, несмотря на лишение национального флага и гимна, российские спортсмены все равно чувствовали себя комфортно на Олимпиаде.

«На форме российских олимпийцев буквы «OAR» быстро заменили «RUS», как будто в соревнованиях участвовала совершенно новая страна. Российские болельщики на трибунах в полной мере восполняли анонимность спортсменов. Некоторые из них прибыли из расположенных относительно недалеко городов российского Дальнего Востока. Другие, похоже, входили в состав организованных групп, прибывших на Игры в футболках и головных уборах с надписью «Россия в моем сердце», – пишет Джеймс Хилл.

Отмечается, что наибольшую активность такие болельщики проявляли на хоккейных матчах. Были даже специальные чирлидерши, которые размахивали бело-сине-красными помпонами и распевали русские народные песни.

«Еще одним местом действий для болельщиков стал Дом спорта (назвать его «Русским домом» запретили), в районе кластера спортивных объектов в прибрежном городе Каннын. Стены украшают гигантские матрешки, воздух сотрясает, поднимая настроение, русское поп-караоке, а болельщики собираются и смотрят Игры на гигантском экране», – описывает происходящее в Пхенчхане автор The New York Times.

Даниэль Германн из швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung рассказывает об успехе российских хоккеистов.

«Возможно, День защитника Отечества в России в будущем будет перенесен на 25 февраля. Именно в этот день хоккеисты завершили миссию, которую возложил на них лично глава государства Владимир Путин и которая должна была стать ответом на дисквалификацию Олимпийского комитета России из-за манипуляций с допингом четыре года назад в Сочи. Русские взяли в Пхенчхане олимпийское золото в хоккее. Однако они сделали это не так блестяще, как это хотело бы видеть руководство Кремля», – подмечает швейцарец.

Ну а журналисты из The Washington Post решили поднять ставки и обвинили русских хакеров в попытке выдать себя за северокорейцев.

«В тот день интернет, телетрансляции и сайт Олимпиады работали со сбоями. Многие зрители не смогли распечатать билеты на церемонию закрытия, и в результате места пустовали», – пишет автор издания Эллен Накашима.

Ссылаясь на неких аналитиков, американский автор делает вывод, что это была месть за недопуск лидеров российской сборной на Олимпиаду.

«Согласно докладу разведки США, у российского ГРУ был доступ к 300 компьютерам, имеющим отношение к Олимпийским играм», – говорится в материале.

При этом отмечается, что российские хакеры пытались замаскироваться под северокорейцев, подменяя свой IP.

«В данном случае ГРУ пыталось создать впечатление, что вторжение было делом рук северокорейских хакеров. Для этого использовались северокорейские IP-адреса и другие тактики, рассказали чиновники. Подобная уловка типична для ГРУ», – пишет The Washington Post.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»