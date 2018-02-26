Путин на заседании Совбеза заявил о провокациях в Сирии

Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как сообщает 26 февраля сайт Кремля, на совещании обсудили ситуацию в Восточной Гуте в Сирии. «Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов», – говорится в сообщении. Кроме того, члены Совбеза подчеркнули «важность выполнения принятой накануне Советом Безопасности ООН резолюции 2401». В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.