Частная или государственная школа: что выбрать?

4 Чем подход к ученику и организация учебного процесса в частной школе отличаются от того, что принято в государственном образовании?

Ирина Олендзская, генеральный директор школы «Дипломат»*, одной из ведущих частных школ Санкт-Петербурга, отмечает: «По моему мнению, государственные школы, прежде всего, нацелены на результат: высокий балл по ЕГЭ, экзаменационные оценки, победы в конкурсах, олимпиадах. Частные школы в большей степени сосредоточены на процессе: индивидуализации образования и раскрытии ученика.

Они подбирают для ребенка наиболее эффективный способ самовыражения, самореализации. Делать это в большом классе очень сложно. А когда в классе 7–10 учеников, то каждый как на ладони. И в таких условиях отлично работают механизмы мотивации на достижение успеха. Потому что это не конвейерное образование, а очень индивидуализированное. С возможностью найти подход к каждому, учесть его способности, устремления, черты характера, семейную ситуацию, пожелания и наблюдения родителей, сиюминутное состояние, наконец. Разве это возможно в классе, где перед педагогом — 20–30 учеников? В таком случае, естественно, учитель будет предъявлять одинаковые требования ко всем — кроме, может быть, тех, кто находится под наблюдением психолога».