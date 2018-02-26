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Частная или государственная школа: что выбрать?

Частная или государственная школа: что выбрать?
предоставлено школой "Дипломат"

Инструкция для родителей, которые находятся на распутье и не понимают, «куда идти». Мы сравнили частное образование с государственным, нашли общие черты и важные отличия и ответили на вопросы, возникающие при выборе частной школы.

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28.02.2018 11:44
Частная или государственная школа: что выбрать?
  1. Чем частные школы отличаются от муниципальных с юридической точки зрения?
  2. Что общего между ними?
  3. На что обычно обращают внимание при выборе частной школы?
  4. Чем подход к ученику и организация учебного процесса в частной школе отличаются от того, что принято в государственном образовании?
  5. Отражается ли индивидуальный подход на результатах обучения в частной школе?
  6. Все частные школы поддерживают качество образования на одинаково высоком уровне?
  7. Школа развивает интеллект ребенка. Чему еще необходимо уделять внимание?
  8. Не мешает ли эмоциональное развитие добиваться успеха там, где необходимы интеллектуальные усилия?
  9. Как изменились за последние годы критерии, по которым родители выбирают частные школы?
  10. Что эффективнее: семейное образование или учеба в частной школе?
  11. Лицензии

1 Чем частные школы отличаются от муниципальных с юридической точки зрения?

Их учредители — частные лица или организации, работу учебного заведения финансируют родители. Если у частной школы есть государственная аккредитация и лицензия, то она получает дополнительное финансирование от города. Муниципальные школы существуют исключительно на бюджетные деньги, а их учредителями являются органы муниципальной власти, обычно — Комитет по образованию.

2 Что общего между ними?

Частные школы, как и муниципальные, выполняют требования Закона об образовании и работают по утвержденным Министерством образования программам и учебным пособиям, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Их ученики сдают экзамены и ЕГЭ на общих основаниях по графику, который для школ района утверждает Комитет по образованию, а также получают аттестаты о среднем общем образовании государственного образца (если у школы есть лицензия и аккредитация).

3 На что обычно обращают внимание при выборе частной школы?

Прежде всего — на качество знаний. Чтобы его оценить, можно зайти на сайт школы и посмотреть, какими были средние баллы ее учеников по основным предметам ЕГЭ (или запросить эту информацию в районном отделе образования). Затем надо сравнить их с оценками других школ или общегородскими показателями. Чем выше средние баллы, тем профессиональнее педагоги. Другой важный критерий — контингент учащихся: какие дети ходят в эту школу, как они себя ведут и т.д. Чтобы это выяснить, можно посетить школу во время перемены или почитать отзывы о ней в интернете.

4 Чем подход к ученику и организация учебного процесса в частной школе отличаются от того, что принято в государственном образовании?

Ирина Олендзская, генеральный директор школы «Дипломат»*, одной из ведущих частных школ Санкт-Петербурга, отмечает: «По моему мнению, государственные школы, прежде всего, нацелены на результат: высокий балл по ЕГЭ, экзаменационные оценки, победы в конкурсах, олимпиадах. Частные школы в большей степени сосредоточены на процессе: индивидуализации образования и раскрытии ученика.

Они подбирают для ребенка наиболее эффективный способ самовыражения, самореализации. Делать это в большом классе очень сложно. А когда в классе 7–10 учеников, то каждый как на ладони. И в таких условиях отлично работают механизмы мотивации на достижение успеха. Потому что это не конвейерное образование, а очень индивидуализированное. С возможностью найти подход к каждому, учесть его способности, устремления, черты характера, семейную ситуацию, пожелания и наблюдения родителей, сиюминутное состояние, наконец. Разве это возможно в классе, где перед педагогом — 20–30 учеников? В таком случае, естественно, учитель будет предъявлять одинаковые требования ко всем — кроме, может быть, тех, кто находится под наблюдением психолога».

5 Отражается ли индивидуальный подход на результатах обучения в частной школе?

«Безусловно, отражается», – считает Ирина Олендзская. Она предлагает сравнить результаты сдачи ЕГЭ учениками частной школы «Дипломат» в 2017 году со средними баллами за тот же год государственных петербургских школ-лидеров в образовании — гимназий №56, №610 и №2.

 

Предмет

Средний балл по городу

Средний. балл школы «Дипломат»

Средний балл Академической гимназии №56

Средний балл Гимназии №2

Средний балл Классической гимназии №610

Русский язык

70,91

91,5

81,63

82,4

77

Математика

48,24

67

62,41

57,4

71,9

Английский язык

72,53

87

информация отсутствует

86,4

89,8

Обществознание

57,85

77

информация отсутствует

67,9

72

 

При анализе этих данных следует учитывать, что в «Дипломат»* принимаются дети, сдавшие вступительный тест не ниже, чем на «удовлетворительно». Конкурсного отбора, как это часто бывает в государственных школах, в «Дипломате» нет.

6 Все частные школы поддерживают качество образования на одинаково высоком уровне?

«На мой взгляд, многим это удается, – говорит Олендзская. – Чтобы это проверить, родителям необходимо заглянуть на сайты школ, которые они выбирают. Однако уровень учебного заведения зависит и от его возможностей (например, от педагогического коллектива), и от целей, которые оно перед собой ставит. У школ для детей с ослабленным здоровьем и особыми интеллектуальными возможностями задачи другие: адаптация учеников к получению знаний и их социализация».

7 Школа развивает интеллект ребенка. Чему еще необходимо уделять внимание?

Надо не только формировать интеллект ребенка, но и заниматься его эмоциональным развитием — к такому выводу пришли педагоги школы «Дипломат». «Роль эмоций в государственном образовании вообще не учитывается, хотя научно доказано, что для достижения успеха в любой сфере, будь то профессия, общественная или личная жизнь, чувства бывают важнее интеллекта. Поэтому мы и занимаемся эмоциональным развитием детей, то есть формируем их эмоциональный интеллект», — объясняет Ирина Олендзская.

8 Не мешает ли эмоциональное развитие добиваться успеха там, где необходимы интеллектуальные усилия?

Нисколько, и это доказывают, в частности, результаты ЕГЭ учеников школы «Дипломат» и достижения Клуба знатоков, работающего при ней. «В Клубе участвуют все: ученики, учителя, родители. И победы, которые они одерживают, не местечковые, на уровне школьной самодеятельности, а городского, российского и международного масштаба, — подчеркивает Ирина Олендзская. — Возможно, формирование эмоционального интеллекта и свидетельствует о гармоничном развитии ребенка, благодаря которому он может раскрыть свой творческий потенциал. Результатами работы в этом направлении мы и объясняем то, что нашу школу приняли в Ассоциацию лучших школ. Пока мы единственная частная школа в стране, которая состоит в этой Ассоциации. Кроме нас в нее входят еще три государственных школы Санкт-Петербурга».

9 Как изменились за последние годы критерии, по которым родители выбирают частные школы?

«Когда мы анализируем родительские анкеты, то видим, что на первое место по значимости для родителей выходят не результаты обучения, а отношения между учениками, общая атмосфера в школе, среда, в которой находятся их дети, — говорит Ирина Олендзская. — Понять это легко, заглянув в отзывы, которые оставляют на нашем сайте. В них все чаще встречаются такие слова, как "семейственность", "дом", "доброжелательность". И все чаще мы принимаем детей, которых родители по тем или иным причинам забирают из государственных школ, чтобы перевести на семейное обучение».

Частная или государственная школа: что выбрать?

10 Что эффективнее: семейное образование или учеба в частной школе?

Семейное образование — это обучение на дому по индивидуальному плану с аттестацией в школе, к которой прикреплен ребенок. Оно позволяет максимально учитывать интересы и особенности ученика, но не помогает ему социализироваться, выстраивать отношения со сверстниками и получать опыт публичных выступлений. Если родители не готовы поработать педагогами, семейное образование требует большого количества уроков на дому и стоит примерно столько же, сколько учеба в частной школе.

11 Лицензии

Материал подготовлен специально для школы «Дипломат»*, в этом году она отмечает юбилей. Школе исполняется 25 лет

*Лицензия №2332 от 15.11.2016 года, аккредитация №1345 от 26.10.2016. (обновляется каждые 5 лет).

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