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26.02.2018 16:33

Активиста «Весны» арестовали за митинг в окне квартиры

Активиста петербургского движения «Весна» Артема Гончаренко арестовали на 25 суток за митинг в окне квартиры, в которой он проживает. «Фонтанке» стали известны подробности ареста оппозиционера.

Как рассказала юрист «Открытой России» Анастасия Буракова, которая 26 февраля представляла интересы Гончаренко в суде, молодому человеку поставлено в вину одновременное присутствие на митинге в тысячу человек и организация акции в квартире 4-го этажа соседнего здания.

«Гончаренко добровольно присутствовал в массе граждан около 1000 человек с целью публичного выражения своего мнения, находясь в окне 4-го этажа здания», – говорится в протоколе задержания. Кроме того, в нем написано, что активист выкрикивал лозунги о Путине и «Однополые браки лучше коррупции!», а также вывесил флаг «Весны» из окна.

По мнению Бураковой, фактически Гончаренко предъявили обвинение по  двум эпизодам. «Но доводы о том, что он находился не в публичном месте, а в его квартире не присутствовало 1000 человек, судья оставила без внимания. Также в самом протоколе есть ошибки: полицейские, которые записаны в качестве свидетелей, зарегистрированы в отделе полиции, другой в «Ночлежке» на Боровой, однако судья исключать его отказалась», – добавила юрист. По словам Бураковой, Гончаренко был отправлен в спецприемник без решения суда: «Полицейским выдали странную бумажку на треть страницы, назвав это выпиской, хотя такого документа не предусмотрено для помещения в ИВС. Мне в выдаче копии решения отказали, сославшись на допустимый трехдневный срок, хотя для наказания в виде административного ареста это не работает», – сообщила защитник. В связи с данными нарушениями Буракова написала жалобу председателю Смольнинского районного суда на судью Екатерину Мезенцеву. 

Напомним, Гончаренко задержали 25 февраля при выходе из дома. Активист вместе с другом собирался идти на митинг памяти политика Бориса Немцова. Ночь молодой человек провел в отделе.


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