СМИ: Фигуранта дела о контрабанде наркотиков через посольство России в Аргентине разыскивают в Германии
В розыск объявлен один из подозреваемых в поставке наркотиков из Аргентины в Москву через российское посольство. По сведениям СМИ, он являлся дипломатом — правда, работал в Берлине.
Об этом 26 февраля пишет «Росбалт». По данным издания, бывшего сотрудника российского посольства в Германии, причастного к контрабанде наркотиков, зовут Андрей Ковальчук, он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го. По информации источников «Росбалта», Ковальчука считают «предполагаемым организатором контрабандного канала».
Напомним, ранее сегодня стало известно об аресте трех фигурантов дела о поставке наркотиков через российское посольство в Аргентине. Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова обвиняют по статьям УК РФ 228 (пересылка наркотических средств) и 229 (контрабанда наркотических средств).
Справка:
Как сообщало ранее издание Clarin, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил на складе дипломатической миссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Вскоре полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Аргентинская полиция проводила операцию совместно с российскими правоохранителями.
Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине также были арестованы офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что партия наркотиков принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Также она опровергла доставку груза по дипломатическим каналам.