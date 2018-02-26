СМИ: Фигуранта дела о контрабанде наркотиков через посольство России в Аргентине разыскивают в Германии

В розыск объявлен один из подозреваемых в поставке наркотиков из Аргентины в Москву через российское посольство. По сведениям СМИ, он являлся дипломатом — правда, работал в Берлине.

Об этом 26 февраля пишет «Росбалт». По данным издания, бывшего сотрудника российского посольства в Германии, причастного к контрабанде наркотиков, зовут Андрей Ковальчук, он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го. По информации источников «Росбалта», Ковальчука считают «предполагаемым организатором контрабандного канала».

Напомним, ранее сегодня стало известно об аресте трех фигурантов дела о поставке наркотиков через российское посольство в Аргентине. Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова обвиняют по статьям УК РФ 228 (пересылка наркотических средств) и 229 (контрабанда наркотических средств).