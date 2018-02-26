Российские футболисты сыграют осенью с Чехией и Германией

Стали известны соперники сборной России по футболу по товарищеским матчам осенью 2018 года. Как сообщает 26 февраля пресс-служба Российского футбольного союза, 10 сентября россияне сыграют с Чехией, а 15 ноября – против Германии. Города, где пройдут матчи, и время начала будут объявлены позднее. Отметим, что эти встречи станут одними из первых для российской команды после домашнего чемпионата мира.

Справка: Напомним, в России с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет чемпионат мира по футболу. Сборная России на групповом этапе проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).