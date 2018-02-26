Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается

Задержка со стартом перелетов между Россией и Египтом объясняется отсутствием договоров по наземному обслуживанию у компаний «Аэрофлот» и EgyptAir.

Как пишет 26 февраля РБК, об этом заявил министр транспорта Максим Соколов. Он уточнил, что для возобновления авиасообщения остался последний шаг. «Как только это (заключение договора о наземном обслуживании. — Прим. ред.) произойдет, Росавиация сразу же выдаст техническое разрешение. Никаких нормативных ограничений нет», – подчеркнул министр.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом прервали в конце 2015 года, после теракта, произошедшего на борту самолета А321, который летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.

Речь о возобновлении перелетов идет с прошлого года, 4 января 2018-го Владимир Путин подписал соответствующий указ.