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26.02.2018 15:29

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается

Задержка со стартом перелетов между Россией и Египтом объясняется отсутствием договоров по наземному обслуживанию у компаний «Аэрофлот» и EgyptAir.

Как пишет 26 февраля РБК, об этом заявил министр транспорта Максим Соколов. Он уточнил, что для возобновления авиасообщения остался последний шаг. «Как только это (заключение договора о наземном обслуживании. — Прим. ред.) произойдет, Росавиация сразу же выдаст техническое разрешение. Никаких нормативных ограничений нет», – подчеркнул министр. 

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом прервали в конце 2015 года, после теракта, произошедшего на борту самолета А321, который летел из  Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа. 

Речь о возобновлении перелетов идет с прошлого года, 4 января 2018-го Владимир Путин подписал соответствующий указ.

 


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