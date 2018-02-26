В Алма-Ате не нашли доказательств, что жена Аршавина обещала отрезать пальцы фотомодели

В Алма-Ате закрыли уголовное дело в отношении жены футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина, об этом 26 февраля сообщает пресс-службы городского департамета внутренних дел.

В результате досудебного расследования подтверждений тому, что Алиса Казьмина (Аршавина) угрожала модели Ольге Семеновой убийством и иным тяжким насилием, в частности, «отрезать пальцы», не обнаружилось. Уголовное дело в отношении женщины прекращено.

Что касается второй части обвинений в адрес жены футболиста, то Семеновой объяснили: оскорбления и унижение чести и достоинства через соцсети «относятся к категории дел, по которым обвинение осуществляется в частном порядке, то есть дела возбуждаются непосредственно, путем подачи жалобы в суд о привлечении лица к уголовной ответственности».

Напомним, что 19 февраля в отношении Алисы Казьминой было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям (в том числе115 УК Казахстана «Угроза» и статья 131 «Оскорбление») по факту угроз убийством и членовредительством в адрес Ольги Семеновой через Instagram. Как утверждала модель, угрозы со стороны Казьминой посыпались после того, как в соцсетях появилось видео Аршавина в ресторане вместе с Семеновой.