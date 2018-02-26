Алехину выпустили из симферопольской полиции

Одну из участниц Pussy Riot отпустили после медицинского освидетельствования в Крыму, ещё двое продолжают оставаться в отделе полиции. Причина повышенного внимания по-прежнему неясна.

Как сообщила в Тwitter сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская, 26 февраля Марию Алехину остановили в аэропорту сразу после прилета в Симферополь. Там, а потом в диспансере её продержали в общей сложности четыре часа, после чего отпустили.

«Под руки прямо с трапа», – рассказала Алехина «Медиазоне». Несмотря на подобную встречу, она успела отправить СМС Ольге Борисовой, которую вскоре также увезли в поликлинику. Уточняется, что врачи осмотрели обеих, как и ещё одного участника Pussy Riot, Александра Софеева. При этом Борисову и Софеева из поликлиники доставили в отдел. Адвоката к ним не пускают, пишет Немировская.

Ольга Борисова и Александр Софеев приехали в Крым накануне. Визит на полуостров начался с настойчивого приглашения на беседу с сотрудниками ФСБ. По словам Борисовой, силовики поинтересовались целью путешествия, расспросили оппозиционеров о знакомых и отпустили.