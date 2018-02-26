Арестованы трое подозреваемых в поставке наркотиков через посольство России в Аргентине

Московский суд арестовал троих фигурантов дела о поставке наркотиков из Аргентины.

Как сообщает 26 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, подозреваемых заключили под стражу еще в декабре 2017-го. В феврале 2018-го срок ареста продлили до 13 апреля. Обвинение предъявлено по ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Их имена не называются, однако ранее в аргентинской прессе писали о задержании по делу Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абьянова (издание Republic уточняет, что фамилия последнего – Абянов).

Справка:

Как сообщало ранее издание Clarin, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил на складе дипломатической миссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Вскоре полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Аргентинская полиция проводила операцию совместно с российскими правоохранителями.

Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине также были арестованы офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что партия наркотиков принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Также она опровергла доставку груза по дипломатическим каналам.