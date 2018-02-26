Шекспир поможет петербургским бездомным

Малый театр кукол совместно с Музеем Достоевского и благотворительной организацией «Ночлежка» покажет спектакль «Лир» по бессмертной трагедии Уильяма Шекспира.

Для Малого театра кукол это не первый благотворительный проект: театр неоднократно сотрудничал с разными благотворительными организациями города. Но помощь организации, работающей с бездомными, театр оказывает впервые, хотя идея проекта появилась давно.

Спектакль пройдет 28 февраля на театральной площадке Музея Достоевского. Все средства от продажи билетов будут переданы в «Ночлежку» для помощи бездомным людям.