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26.02.2018 15:10

Двадцать веков истории. Как петербургский фестиваль реконструкции становится туристическим брендом

Два тысячелетия мировой истории, от Древнего Рима до современности, на выходных показали в "Ленэкспо". Что бывает, если историю предлагают не в "мертвом" музейном формате, рассказывает "Фонтанка".
Двадцать веков истории. Как петербургский фестиваль реконструкции становится туристическим брендом
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Международный фестиваль исторической реконструкции «Рекон» за последние годы стал одним из заметных явлений в области городского и событийного туризма Санкт-Петербурга. Однако, в 2018 году это мероприятие побило все прежние рекорды популярности и посещаемости: по подсчетам организаторов «Рекона», основанным на продаже билетов, гостей фестиваля оказалось в три раза больше чем в прошлом 2017 году – стороннему наблюдателю это было заметно хотя бы по очередям в гардероб, который с трудом справлялся с наплывом посетителей. 

Движение исторической реконструкции зародившееся еще в Советском Союзе в конце 70-х годов и начинавшее с клубов, изучавших период наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года, к сегодняшнему дню представлено сотнями организаций по всей России, не считая сопредельных стран. Разнообразие столь же велико – гостям «Рекона» фактически были представлены два тысячелетия мировой истории, от Древнего Рима до современности. Надо заметить, что реконструкторский фестиваль, это не музей: здесь можно (и нужно) всё потрогать своими руками – оружие, доспехи, воссозданные предметы быта минувших эпох, приобрести копии украшений, которые носили наши предки; послушать музыку, когда-то исполнявшуюся в средневековых замках. 

Сергей Николаев

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Следует отдельно поблагодарить организаторов, общественную организацию «Доблесть Веков», за огромное количество площадок для детей – историческая реконструкция сейчас ориентируется в том числе и на просветительскую деятельность, а заинтересовать ребенка историей можно прежде всего через игру и активное участие в интерактивных забавах. Маленькие гости «Рекона» могли поучаствовать в обороне сказочного замка, пострелять из луков и арбалетов с нетравматичными наконечниками, наконец, взять в руки «почти настоящие» щиты и мечи из мягких полимерных материалов и сразиться со сверстниками. 

Сергей Николаев

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Была существенно расширена научно-познавательная база – в лектории павильона «Ленэкспо» любой желающий мог ознакомиться с самыми разнообразными темами, от кулинарии древнеримской эпохи (сохранилось множество самых изысканных рецептов, по которым можно приготовить кушанья, подававшиеся на стол императорам!), до крайне серьезных вопросов взаимодействия реконструкторов с государственной властью, особенно в области применения и использования макетов и копий вооружения. 

На круглом столе, посвященном этой теме, присутствовали представители петербургской полиции, юристы и даже бывшие бойцы спецподразделений ВС и МВД России. Выводы, к сожалению, были сделаны не самые утешительные – государство и реконструкторское движение долгие годы старательно пытались не замечать друг друга.  Лишь в последнее время, после нескольких неприятных инцидентов, таких как уголовные дела для владельцев действующих копий старинного огнестрельного оружия, начат диалог. 

Главная зрелищная часть фестиваля это, безусловно, «Исторический Средневековый Бой» (Historical Medieval Battle). Полноконтактный спортивный бой, в котором используют защитное и наступательное вооружение эпохи Средневековья, изготовленное и приспособленное специально для этого вида состязаний. На «Реконе» проходили финальные отборочные бои для формирования национальной сборной России, которая примет участие в мировом чемпионате по средневековому бою «Битва наций» – в этом году чемпионат пройдет в Италии. Этот вид силового спорта завоевал огромную популярность во всем мире – на «Битву наций-2017» в Барселоне в прошлом году приехали представители столь отдаленных государств как Аргентина, Канада, Австралия, Новая Зеландия и США. Хотелось бы особо отметить, что сборная России по HMB (Historical Medieval Battles) уже много лет держит первенство в абсолютном большинстве номинаций и пока не собирается уступать статус чемпиона соперникам из других стран. 

Двадцать веков истории. Как петербургский фестиваль реконструкции становится туристическим брендом

Этим весьма суровым спортом занимается все больше девушек, осваивающих традиционно «мужскую» дисциплину – попробуйте сражаться в тяжелом доспехе на стальном (но не заточенном!) оружии! В результате напряженного турнира на «Реконе» окончательно определился женский состав сборной России, которая отправится на «Битву наций» в мае текущего года. 

На фестивале был впервые представлен принципиально новый уровень захватывающего формата боев под эгидой «Братства Архангела Михаила». Полноконтактный пеший турнир рыцарей образца XV века в полных латных доспехах. Эти бои призваны объединить и вывести на новый уровень представителей различных фехтовальных направлений и школ, практикующих «исторические бои» на муляжах холодного оружия середины XIV – первой половины XVI вв. западноевропейского региона. Именно в этом турнире в полной красе раскрывается все многообразие исторического фехтования с применением зрелищных колющих ударов. Если бои HMB интересовали в основном профессионалов, то поединки рыцарей, закованных в доспех от пяток до макушки, вызвали немалый ажиотаж у петербуржцев, посетивших «Рекон» – зрелище это уникальное, особенно если учитывать, что турнир проводился в полном соответствии со средневековыми правилами, а судьями выступали не только маршалы, но и прекрасные дамы в старинных костюмах. 

Двадцать веков истории. Как петербургский фестиваль реконструкции становится туристическим брендом

Вновь хотелось бы обратить внимание на несомненный успех организаторов в привлечении к фестивалю реконструкторских клубов, занимающихся воссозданием самых разных эпох. На «Реконе» можно было встретить североамериканских индейцев, пользующихся бешеной популярностью прежде всего у детей, древних славян и скандинавов, противостоявших Римской империи варваров, и это не считая немалого многообразия реконструкторов времен Средневековья. 

Сергей Николаев

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Однако, нельзя не сказать и про бросившиеся в глаза недостатки. Практически не были представлены клубы, воссоздающие события Великой отечественной и Второй мировой, не смотря на то, что данное направление сейчас невероятно популярно. Вообще условных «русских», от времен Рюрика до XIX века, было очень мало – европейское Средневековье это прекрасно, но если реконструкторское движение постулирует просветительскую и образовательную направленность, логично обратить более пристальное внимание на историю России в целом. Живая историческая реконструкция гораздо интереснее, увлекательнее и зрелищнее казённых программ по «патриотическому воспитанию»: здесь патриотизм будет нагляден, доступен и понятен хотя бы потому, что отечественную историю в самом буквальном смысле этих слов можно потрогать руками и послушать рассказы людей, увлеченных своим делом. 

Так же следует упомянуть проблемы с внутренней информационной поддержкой событий фестиваля – зачастую зрителю было непонятно, что происходит на отдельных площадках и участникам «Рекона» приходилось пускаться в длительные разъяснения. А так как организаторы в основном распространяли информацию через соцсети, а не с помощью СМИ, то хаоса только добавлялось.

Но в целом, «Рекон» бесспорно удался – формат «family friendly», где каждый найдет себе занятие по душе, полностью себя оправдал, особенно в части привлечения детей и молодежи к интерактивным программам фестиваля. Следует признать, что фестиваль постепенно становится одним из точек притяжения событийного туризма в Санкт-Петербургк. Победа сборной России по Историческому Средневековому Бою на грядущем чемпионате мира только утвердила бы эту тенденцию. Дополнительно заметим, что ходят упорные разговоры о том, что в среднесрочной перспективе этот вид зрелищного спорта будет зарегистрирован официально. Что ж, выясним это через год, на «Реконе-2019». 

Андрей Мартьянов, специально для «Фонтанки.ру»


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