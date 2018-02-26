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26.02.2018 14:23

Умер российский дипломат, признавший Китайскую Народную Республику

В Москве после продолжительной болезни скончался советский и российский дипломат, ученый-востоковед Сергей Тихвинский.

Об этом 26 февраля сообщает Институт Дальнего Востока РАН. Тихвинский многие годы проработал на дипломатической службе в Китае, Японии, Великобритании и в ООН. В 1949 году он был консулом СССР, который официально заявил о признании Советским Союзом Китайской Народной Республики. 

Институт Дальнего Востока РАН

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Сергей Тихвинский родился 1 сентября 1918 года в Петрограде, он немного не дожил до 100 лет. Ученый окончил китайское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета. Еще в 1939 году он в качестве переводчика участвовал в беседе Сталина с председателем Законодательной палаты правительства Китайской Республики Сунь Фо. В последнее время Тихвинский занимал пост почётного председателя Национального комитета российских историков (с 1994) и Общества российско-китайской дружбы (с 2003), был главным научным сотрудником Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН, почётным президентом Ассоциации китаеведов. 


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