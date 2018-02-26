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26.02.2018 14:07

В послании Федеральному собранию Путин огласит предвыборную программу

Итоги работы и планы на будущее в послании главы государства к Федеральному собранию совпадут с предвыборной программой Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Коммерсантъ FM» 26 февраля.

«Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) будет оглашать это послание в своем качестве президента Российской Федерации. Но поскольку одновременно он является, как вы знаете, кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, то, безусловно, [это будет] видение работы за прошедший год и видение перспектив для работы, так или иначе, будет совпадать с программой кандидата Путина — это неизбежно», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле начинают планировать новые майские указы. Инициативы собирают в рамках подготовки выступления Путина перед Федеральным собранием. 

«Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы, скажем так, юридического оформления и фиксации этих основных ориентиров и основных целевых параметров. Одним из способов являются президентские указы. Поэтому, конечно, такая возможность рассматривается. Вместе с тем, будут ли это президентские указы или это будет какая-то иная форма юридического оформления — это решение, безусловно, будет принимать президент Российской Федерации», — добавил пресс-секретарь.

Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 1 марта. По данным СМИ, он не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период». Изменится и место проведения послания — вместо Георгиевского зала Кремля им станет Большой Манеж. Кроме членов Совета Федерации на оглашение пригласят и депутатов Госдумы. Это подчеркнёт иной характер послания, ко всем гражданскому обществу, а не только к «пиджакам», считают в администрации президента. 

 


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