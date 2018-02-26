Роскомнадзор разблокировал Навального

Федеральная служба по надзору в сфере связи не стала затягивать с разблокировкой сайта Алексея Навального и удалила ссылки из черного списка. Оппозиционер ждал снятия ограничений с выходных.

Две ссылки на navalny.com исчезли из реестра Роскомнадзора (РКН) к 26 февраля. Двумя днями ранее Алексей Навальный удалил со своего сайта материалы про бизнесмена Олега Дерипаску и российского вице-премьера Сергея Приходько, которые были заблокированы РКН по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Ведомство оригинально проиллюстрировало свое решение в соцсетях.

Кроме navalny.com, на основании решения суда в черный список попал также ролик на YouTube с расследованием оппозиционера о якобы морском отдыхе Дерипаски и Приходько в компании Насти Рыбки. Видеохостинг Роскомнадзор блокировать не стал.

Напомним, в расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорилось, что вице-премьер российского правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки (Вашукевич), которую Алексей Навальный называет сотрудницей «индустрии эскортных услуг». По утверждению Навального, миллиардер оплатил отдых чиновника, что является взяткой. После публикации Дерипаска обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Ответчиками выступили Настя Рыбка и Алекс Лесли. Обоих 26 февраля задержали в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.