Задержанному в Петербурге активисту «Весны» дали 25 суток

25 суток проведет в камере активист движения «Весна», задержанный перед акцией памяти Немцова в Петербурге.

Как сообщает 26 февраля пресс-служба судов города, Смольнинский суд признал Артема Гончаренко виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и решил наказать активиста 25 сутками ареста. На свободу оппозиционер выйдет уже после выборов президента РФ, намеченных на 18 марта.

Напомним, Гончаренко доставили в полицию 25 февраля при выходе из дома. Активист вместе с другом собирался идти на митинг памяти политика Бориса Немцова. Ночь молодой человек провел в отделе.

Молодого человека уже задерживали в мае 2017 года — во время пикета у стен Законодательного собрания.