«ЮИТ» продает в Петербурге два участка за 1,2 млрд рублей

5,4 гектара земли продает в Петербурге финский застройщик «ЮИТ-Санкт-Петербург». Земли с уже полученными разрешениями на строительство находятся в Пушкинском районе (Гуммолосары), рядом с территорией ЖК INKERI, сообщает 26 февраля Российский аукционный дом.

Участки площадью 3,1 га и 2,3 га продаются по начальным ценам 675 млн и 555 млн рублей соответственно, с пакетом исходно-разрешительной и проектной документации для малоэтажной жилой застройки.

Как сообщается, «ЮИТ Санкт-Петербург» продолжит строить здесь же, на площади около 10 га, жилой комплекс INKERI. В 2016 и 2017 годах в эксплуатацию ввели две первых очереди (13 жилых домов), строится третья, ее сдачу обещают в IV квартале нынешнего года. Еще на двух участках, которые останутся в собственности компании, «ЮИТ» планирует реализацию следующих очередей.

Это не первая распродажа, которую «ЮИТ» инициирует за последние годы. Так, в феврале 2017 года компания заявила о продаже половины земель проекта ЖК «Новоорловский» – 21,2 гектара на Суздальском шоссе, минимальную стоимость участка тогда оценивали почти в три миллиарда рублей.