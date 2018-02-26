Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Приневский»

Группа ЦДС открыла продажи в корпусе 7 жилого комплекса ЦДС «Приневский». Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей.

Группа ЦДС вывела в продажу новый корпус в составе жилого комплекса ЦДС «Приневский». Общая площадь 23-этажного трехсекционного здания составляет 41 034 кв. м. Корпус 7 рассчитан на 792 квартиры жилой площадью 27 975 кв. м.

На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения, предназначенные для магазинов и предприятий сферы услуг. Рядом с домом расположится крытый многоярусный паркинг на 202 машиноместа.

Придомовая территория будет благоустроена, на ней разместятся детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, а также места для отдыха взрослых. Во дворе жилого дома будет возведена общеобразовательная школа на 1375 мест.

В новом корпусе представлен широкий выбор планировочных решений. Покупатели могут выбрать среди студий площадью от 25 до 31 кв. м, однокомнатных квартир площадью от 31 до 41 кв. м, а также двухкомнатных квартир площадью от 52 до 65 кв. м.

Стоимость квартир начинается от 1,8 млн руб. Продажи ведутся по договорам долевого участия, в рамках 214-ФЗ.

Срок ввода корпуса 7 в эксплуатацию – 3 квартал 2020 года.

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК «Приневский» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №78-12027720-2014 от 26.11.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/