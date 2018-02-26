После успеха Маска Рогозин признал, что России пора дать дорогу частникам в космосе

Космическую отрасль откроют для частного капитала. Об этом 26 февраля заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью газете «Коммерсантъ».

Рогозин подчеркнул, что сегодня назрела необходимость «вырастить частников, которые могли бы разделить с госкорпорацией расходы и риски при освоении новой техники и рынков». «По всем этим вопросам правительство дало подробные поручения Роскосмосу», – отметил вице-премьер. Рогозин сообщил, что ракета «Союз-5» должна строиться совместно с частным инвестором. «Благо дело, он у нас есть — компания S7. Они уже закрывают сделку по Sea Launch и являются главными интересантами в получении этой ракеты, – сказал Дмитрий Рогозин. – Нужно привлечь частные космические компании. Такие переговоры мы уже ведем. Российский сегмент нужно использовать в качестве испытательного центра, «космического полигона» для новых аппаратов».

Напомним, что 6 февраля компания Илона Маска Space X успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории. Очередной успех «частника» Илона Маска вызвал своеобразную реакцию на российском телевидении.