Рогозин: Антироссийские санкции - навсегда

Санкции Запада в отношении России никогда не будут сняты. Об этом 26 февраля заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Интервью с чиновником опубликовано в газете «Коммерсантъ». На вопрос корреспондента, надолго ли санкции Запада, Рогозин ответил: «Навсегда. Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление».

Вице-премьер подчеркнул, что санкции будут сняты только в случае, если «мы снова станем слабыми».

«Потому для нас санкции — это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера», – сказал Дмитрий Рогозин.

Напомним, что экономические санкции в отношении России, ряда ее граждан и госкорпораций, бизнес-структур были введены США и Евросоюзом в ответ на присоединение Крыма. Санкционные списки регулярно пополняются. 26 января департамент минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовал доклад, в котором добавил к ранее обнародованным спискам еще 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний. Еще 12 компаний попали под дополнительные секторальные санкции. В частности, в список включили «Силовые машины» Алексея Мордашова, подконтрольную «Ростеху» «ВО «Технопромэкспорт» и её гендиректора Сергея Топор-Гилку, дорожно-строительную компанию «ВАД» вместе с гендиректором Валерием Абрамовым и первым заместителем Виктором Переваловым, польскую Doncoaltrade.