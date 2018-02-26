Лучший спринтер планеты Усейн Болт стал футболистом

Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт решил переквалифицироваться в футболисты. Как сообщил 26 февраля восьмикратный олимпийский чемпион в своем Instagram, он подписал контракт с футбольным клубом.

«Я только что подписал контракт с футбольным клубом. Узнаете с каким в этот вторник», – заявил Болт.

Ранее неоднократно появлялись слухи о возможном футбольном продолжении карьеры бегуна с Ямайки. Среди вариантов назывались такие клубы как дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед».

Усейн Болт 8 раз занимал первое место на Олимпиаде и 11 — на чемпионате мира. Ему принадлежат мировые рекорды в беге на 100 м (9,58 сек.) и 200 м (19,19 сек.).