Суд отказался считать криптовалюту платежным средством

Арбитражный суд Москвы отказался включить криптовалюту в конкурсную массу физического лица-банкрота.

Как пишет 26 февраля «Коммерсантъ», суд рассматривал дело о личном банкротстве Ильи Царькова. Арбитражный управляющий предложил передать кредиторам пароль от криптокошелька должника. Однако в суде решили, что цифровые активы не признаны государством, а информация, содержащаяся в электронном кошельке, – конфиденциальна.

Отметим, Илья Царьков задолжал 19 млн рублей по договору поручительства от 2006 года. Кредиторами выступали Славинвестбанк и ООО «Автомоторс».