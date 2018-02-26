В Петербурге женитьба помогла педагогу избежать судимости за любовь с юной девушкой

Свадьбой закончилось в Петербурге уголовное дело о сексе несовершеннолетней со взрослым мужчиной. Педагогу запретили было воспитывать подрастающее поколение, но ввиду женитьбы на потерпевшей его карьера не пострадает.

Как сообщает 26 февраля пресс-служба судов Северной столицы, на скамье подсудимых в Кировском райсуде города оказался местный житель, педагог по специальности. Привела его туда любовь с девушкой, чей возраст не достиг 16 лет. По всей видимости, родным юной любовницы эти отношения не понравились, и роман лег в основу уголовного дела по обычной в таких случаях статье 134 УК РФ.

Суд вынес возлюбленному девочки обвинительный приговор и наказал его годом условного срока, запретив также заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Однако закончилась история хеппи-эндом: потерпевшая и обвиняемый поженились, в связи с чем последний перестал быть «общественно опасным», как гласит закон.