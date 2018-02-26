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26.02.2018 12:45

Задержанному в Петербурге ФСБ вменили обучение навыкам террориста

Калининский районный суд Петербурга взял под стражу Аминджона Ходжаева. Мужчину обвиняют в прохождении обучения в целях подготовки теракта.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 26 февраля, иностранец арестован на два месяца – сроком до 21 апреля.

Напомним, 22 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в городе на Неве выходца из Центрально-Азиатского региона, который, по их версии, намеревался устроить теракт «на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан». Однако в конечном итоге дело возбудили не по «террористической» статье, а по достаточно редкой ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

 


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