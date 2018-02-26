Петербуржца задержали по подозрению в совращении дочери

Отца 14-летней петербурженки задержали по подозрению в совращении дочери. Мужчина подался в бега и скрывался чуть более недели.

Как 26 февраля сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета, 44-летнего уроженца Казахстана обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.

Как ранее писала «Фонтанка», в полицию с заявлением о преступлении обратилась мать школьницы. Семья жила в одном из домов по Замшиной улице. По предварительной информации, больше года мужчина проявлял повышенное внимание к дочери, вызванное отнюдь не отеческими чувствами. В феврале этого года он внезапно собрал вещи и ушел, а девочка всё рассказала матери.

В СК добавили, что мужчине предъявили обвинение. Решается вопрос о мере пресечения.