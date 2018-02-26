Собчак отказали в апелляции на регистрацию кандидатом в президенты Путина

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу Ксении Собчак на признание незаконной регистрации кандидатом в президенты Владимира Путина.

Об этом 26 февраля пишет «Коммерсантъ». Напомним, свой иск Собчак подала 14 февраля. По мнению Собчак, Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата», поскольку «уже неоднократно занимал должность президента РФ». Кроме того, в своем заявлении Собчак подчеркивала, что с 2008 по 2012 год Владимир Путин лишь «формально занимал должность председателя правительства», по сути являясь главой государства. 16 февраля Верховный суд отклонил этот иск.