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26.02.2018 12:37

Собчак отказали в апелляции на регистрацию кандидатом в президенты Путина

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу Ксении Собчак на признание незаконной регистрации кандидатом в президенты Владимира Путина.

Об этом 26 февраля пишет «Коммерсантъ». Напомним, свой иск Собчак подала 14 февраля. По мнению Собчак, Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата», поскольку «уже неоднократно занимал должность президента РФ». Кроме того, в своем заявлении Собчак подчеркивала, что с 2008 по 2012 год Владимир Путин лишь «формально занимал должность председателя правительства», по сути являясь главой государства. 16 февраля Верховный суд отклонил этот иск.

Справка:

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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