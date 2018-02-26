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26.02.2018 12:30

Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов

Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
УК «Новоселье»

Четвертая очередь строительства проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы» находится в высокой стадии готовности.

Намеченный срок ввода в эксплуатацию – 3 кв. 2018, в то время как разрешение на строительство открыто до 2 кв. 2019 года.

В настоящее время на строительной площадки завершены работы по заполнению оконных проемов. Застройщик проекта – УК «Новоселье» – приступил к монтажу подсистем витражного остекления.

Квартал "Дельта" – четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта «ЖК Новоселье: Городские кварталы», который возводится в одноименной локации. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад, Ледовая Арена ICE RINK.

УК «Новоселье»
УК «Новоселье»

Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом.

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»


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Квартал “Дельта”: завершены работы по заполнению оконных проемов
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
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