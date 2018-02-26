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26.02.2018 12:30

«Аэрофлот» объяснил опоздания рейсов недоработками диспетчеров

Опоздание 1,6 тысячи самолетов «Аэрофлота» 11 и 12 февраля в московском аэропорту Шереметьево произошло из-за проблем с прокладыванием маршрутов диспетчерами,  из-за которых бортам пришлось ждать в очереди на посадку.

Это следует из письма гендиректора компании Виталия Савельева к главе Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД) Игорю Моисеенко. В «Аэрофлоте» подтвердили «Фонтанке» подлинность документа.

«Ненадлежащее векторение» самолетов авиадиспетчерами привело к тому, что пунктуальность прибытия рейсов «Аэрофлота» снизилась на 14,7%, утверждает топ-менеджер. Кроме того, пребывание лайнеров в зоне ожидания увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета.

Наконец, из-за таких опозданий увеличиваются расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы. Перевозчик также опасается, что из-за этого могут начаться дополнительные проверки со стороны прокуратуры. Если ситуация не изменится, то компания обратится в суд, заявил Виталий Савельев.

В последние месяцы «Аэрофлот» столкнулся с рядом задержек рейсов, преимущественно в Шереметьево. В конце 2017 года компания жаловалась на ФГУП ГК ОрВД из-за задержек, но тогда их основной причиной указывалась работа новой системы управления полетами над Москвой.


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