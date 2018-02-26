1 марта станут известны лучшие клиники Петербурга - 2017

1 марта в ресторане «Палкинъ» будут чествовать ведущие клиники Петербурга — городские и федеральные медицинские учреждения, которые сами врачи выбрали бы, если бы им понадобилась помощь коллег. «Доктор Питер» подвел итоги 9-го ежегодного рейтинга и подготовил дипломы для победителей в 15 основных медицинских специализациях, а также развлекательную программу.

Напомним, интернет-издания «Доктор Питер», «Фонтанка.ру» и журнал «Город 812» за девятилетнюю историю составления рейтинга лучших клиник Петербурга по версии врачей проводят церемонию вручения дипломов второй раз. На нее приглашены представители федеральных и городских стационаров, которые врачи города называют среди лучших, отвечая на традиционный вопрос: «Где бы лечились петербургские врачи, если бы заболели?».

До сих пор рейтинг, который мы составляем по результатам анкетирования среди специалистов (врачей, чиновников, представителей страховой медицины), был ориентиром для выбора клиники петербуржцами-пациентами. С прошлого года он стал и праздником для врачей. На нем они получают возможность для неформального общения, признания заслуг коллег. Но как говорили на церемонии награждения лучших номинанты рейтинга-2016, он по-прежнему выполняет свою основную задачу — отвечает на вопрос потенциальных пациентов: где лечиться?

В прошлом году в «Палкине» наши гости так оценивали рейтинг, который мы составляем ежегодно:

Эдуард Айламазян, директор ФГБНУ «НИИ АгиР им. Д.О. Отта»: «Этот конкурс показывает уровень доверия и уважения к стационару. Это действительно поднимает авторитет учреждения. Этот показатель – общественный, он создает авторитет среди общественности».

Елена Гринёва, директор Института эндокринологии Центра Алмазова: «Идея замечательная. По крайней мере, это нас как-то заставляет оценивать себя».

Дмитрий Руденко, заместитель главного врача больницы №2: «Такой рейтинг создает хорошую среду для конкуренции, он информирует наших пациентов, дает им некоторые ориентиры в этом море медицинской помощи».

В рамках церемонии награждения в этом году дипломы будут вручаться не только в традиционных номинациях. Врачи и пациенты узнают, что в этом году произошло в системе здравоохранения Петербурга, оцененное как событие года или событие века, какие клиники получают звание «народных».

Организовать праздник для клиник Петербурга нам помогли партнеры:

– ПАО «Городские Инновационные Технологии» - крупнейшая частная российская компания в сфере ЖКХ.

- Philips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни человека – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому.

– Компания Теле2; Мобильный оператор Tele2 оказывает услуги в 65 регионах России. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения для физических лиц и корпоративных клиентов.

– «Авто Премиум» – дилерские центры SKODA в Санкт-Петербурге.

- Банкетный зал «ПАЛКИНЪ» – это универсальная площадка с самом центре Петербурга для организации фуршетов, торжественных событий и крупных конференций и банкетов.