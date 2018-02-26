В пробе Крушельницкого обнаружили в 9 раз больше мельдония, чем было у Шараповой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно документу, опубликованному на сайте CAS 26 февраля, 12 февраля во время Олимпиады в Пхенчхане Крушельницкий сдал допинг-тест, в котором была обнаружена концентрация мельдония в количестве 8069 нг/мл. В допинг-тесте спортсмена на следующий день концентрация снизилась до уровня 5721 нг/мл.

Все эти показания имеют рекордные значения. Для сравнения, у теннисистки Марии Шараповой, дисквалифицированной в 2016 году на 15 месяцев за употребление мельдония, было 890 нг/мл, а у конькобежца Павла Кулижникова, не допущенного до Игр-2018, всего 0,7 нг/мл.

Напомним, Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.

Керлингист добровольно отказался от слушаний в суде и признал формальное нарушение антидопинговых правил. Позже президент Российской федерации керлинга Дмитрий Свищев подчеркнул, что это не означает признание вины, а работа по защите российского спортсмена будет продолжена. Просто в данный момент российская сторона не успевает собрать доказательства.