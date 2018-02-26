Мария Алёхина отправила SMS «В полиции» и пропала

Участница Pussy Riot Мария Алёхина перестала выходить на связь с утра 26 февраля. Её ждали в Симферополе, но добралась ли активистка до Крыма, пока неизвестно.

Как пишет «Медиазона», коллега по Pussy Riot Ольга Борисова получила сообщение от Алёхиной со словами: «В полиции». После телефон активистки стал отвечать только гудками. По словам Борисовой, стражи порядка могли встретить Алехину в аэропорту.

Позже Ольга Борисова сообщила в Тwitter, что её саму, а также участника Pussy Riot Александра Софеева задержала полиция полуострова.

Мария Алёхина была одной из участниц «панк-молебна» в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года, после которого возбудили уголовное дело о хулиганстве. Алёхину и другую участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову осудили на два года. В декабре 2013 года девушек амнистировали в связи с 20-летием Конституции.