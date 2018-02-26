Российские компании собираются занять рынок лекарств в Сирии
Российские фармакологические компании в ближайшее время могут начать поставки лекарственных препаратов в Сирию.
Как пишет 26 февраля RNS, об этом заявил замминистра экономического развития Алексей Груздев. «Отдельные компании подали заявки на регистрацию фармпрепаратов в соответствующих ведомствах Сирии, им оказывается содействие. Необходимо сформировать сеть аптечных пунктов, и здесь, конечно, российские компании могли бы предложить достойные препараты, востребованные на рынке», – приводит издание его слова.
Интерес к работе в Сирии уже проявила компания «Биокад» и некоторые другие, уточнил Груздев. Он подчеркнул, что сотрудничать с Дамаском собираются также в сферах туризма и сельского хозяйства. Напомним, «Биокад» активно работает в Петербурге, у компании заключен специнвестконтракт со Смольным. Правда, с его исполнением есть некоторые проблемы.
Справка:
BIOCAD — международная инновационная компания, объединившая научно-исследовательский центр мирового уровня, ультрасовременное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и международные клинические исследования. Это одна из немногих в мире компаний полного цикла создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения таких заболеваний как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т. д. На данный момент в BIOCAD существуют три крупных центра, которые занимаются созданием как оригинальных, так и воспроизведенных препаратов: инновационные кластеры «Любучаны» (Московская область), «Нойдорф» и «Фронтовая» (оба находятся в Стрельне, на улицах Связи и Фронтовой). В компании работают свыше 1300 человек, из которых более 500 - ученые и исследователи. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах.