Российские компании собираются занять рынок лекарств в Сирии

Российские фармакологические компании в ближайшее время могут начать поставки лекарственных препаратов в Сирию.

Как пишет 26 февраля RNS, об этом заявил замминистра экономического развития Алексей Груздев. «Отдельные компании подали заявки на регистрацию фармпрепаратов в соответствующих ведомствах Сирии, им оказывается содействие. Необходимо сформировать сеть аптечных пунктов, и здесь, конечно, российские компании могли бы предложить достойные препараты, востребованные на рынке», – приводит издание его слова.

Интерес к работе в Сирии уже проявила компания «Биокад» и некоторые другие, уточнил Груздев. Он подчеркнул, что сотрудничать с Дамаском собираются также в сферах туризма и сельского хозяйства. Напомним, «Биокад» активно работает в Петербурге, у компании заключен специнвестконтракт со Смольным. Правда, с его исполнением есть некоторые проблемы.