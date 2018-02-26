Компания Харви Вайнштейна обанкротилась после харрасмент-гейта

Продюсерская компания, основанная американцем Харви Вайнштейном и его братом Робертом, объявит о банкротстве после провала сделки по продаже фирмы.

Как сообщил портал Variety 25 февраля, сделка, в результате которой бизнес-структура Вайнштейна могла быть продана за 500 миллионов долларов, была близка к завершению. Но две недели назад генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал иск, обвиняющий компанию в поощрении сексуального насилия со стороны знаменитого продюсера. Шнайдер также возражал против плана инвесторов, желавших купить фирму, взять на работу Дэвида Глассера, главного операционного директора структуры при Вайнштейне.

После этого в Weinstein Co. признали, что единственный выход, который остается у компании, — это процедура банкротства.

Напомним, что несколько десятков женщин, среди которых — звезды Голливуда первой величины обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. В их числе – Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Это вызвало цепную реакцию – множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси, что положило конец его актерской карьере.

25 октября 2017 года на компанию Харви Вайнштейна был подан первый иск в связи с домогательствами. Также дело против Weinstein Co. возбудил генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, а затем — лондонская полиция.

14 октября стало известно об исключении Харви Вайнштейна из Американской киноакадемии.