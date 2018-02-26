Новая книга расскажет, как воспитать ребёнка с синдромом Дауна

В семье рождается мальчик — но не обычный, а с синдромом Дауна. Для молодой мамы, привыкшей быть лучшей во всём, это — трагедия. Как преодолеть отчаяние и понять, что трогательный малыш с японским разрезом глаз способен принести счастье? Об этом — книга одного из основателей Санкт-Петербургского «Даун Центра» Наталии Слесаревой «Обратите внимание».

Слесарева родила сына в 1979 году. Тогда же впервые услышала диагноз «синдром Дауна» и дежурный вопрос врача: «Оформляем отказ?».

«Как все мамы, я мечтала, чтобы у меня был уникальный, особенный ребенок… Бог услышал меня. Хотела уникального? Хотела особенного? Да без проблем!» – рассказывает Наталия.

От сына, которого назвали Максим, автор книги и её супруг не отказались — научили мальчика читать, писать, рисовать, устроили в школу. Потом семья приросла ещё двумя дочерями, но главное – родителям и детям до сих пор удается поддерживать любовь и уважение друг к другу.

В книге рассказывается эта история, а также даются практические советы, как воспитывать ребёнка с лишней хромосомой – больше активничать вместе, слушать музыку, выращивать цветы, не терять терпения, повторяя одно и то же по нескольку раз.

Читатели смогут также познакомиться с выдержками из разговоров с Максимом Слесаревым:

«Когда мне нужно идти в школу, я хочу спрятаться, чтобы меня не видели и не нашли. У меня так странно в голове, как будто ветер, а потом немного чешется. Бабушка сказала: «Как жалко, что у тебя синдром Дауна». Мне себя не жалко, мне маму с папой жалко. Я не могу решать задачи и злюсь… Ну, пожалуйста… пожалуйста… пусть я буду умным».

«Сегодня мне мама задавала разные вопросы… Что значит быть богатым? Это когда много денег и можно всем дарить подарки… Кого я люблю? А кого не люблю? Всех, кого я знаю, я люблю. Я не могу сказать, кого я не люблю, я таких не знаю».

Иллюстрации для книги в необычной технике свето-теневого коллажа выполнил художник Михаил Комраков.

«Несколько лет назад мы с друзьями помогали делать ремонт в Петербургском «Даун Центре», тогда познакомились с Наталией Викторовной (Слесаревой. – Прим. ред.). А потом я решил проиллюстрировать её книгу», — рассказал Комраков.

Книга выйдет к 21 марта — Международному дню человека с синдромом Дауна. Все, кто поддержат её выпуск, смогут получить бесплатный экземпляр.

Позже издание станут бесплатно раздавать в роддомах. Книгу также можно будет получить на семинарах «Даун Центра» в Петербурге, Ленобласти и других регионах.