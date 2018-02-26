Дело о смерти девочки в Пулково может быть прекращено

Московский суд Петербурга может прекратить уголовное дело о смерти годовалой пассажирки Пулково. Защита сотрудника «Воздушных ворот Северной столицы» заявила о примирении с потерпевшими.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 26 февраля в начале процесса над начальником участка механических работ Пулково Александром Козельским, обвиняемым в некачественном ремонте трапа с летальными последствиями, было заявлено ходатайство о прекращении дела.

«С потерпевшей стороной достигнуто соглашение о примирении», – уточнил адвокат Алексей Соколов.

По данным «Фонтанки», признанная потерпевшей по делу Дарья Кобылецкая месяц назад, 24 января 2018 года, сообщила следователю, что заявлять гражданский иск не желает, так как причиненный преступлением моральный вред Козельским заглажен полностью, претензий имущественного характера к обвиняемому не имеется. Она пожелала, чтобы дело Козельского было прекращено.

Александр Козельский этого тоже желает. Вину он не признает, но считает себя причастным к трагедии, чувствует на себе «груз моральной ответственности за гибель малолетнего ребенка». Козельский компенсировал моральный вред и лично принес извинения.

28 сентября 2017 года при выходе пассажиров «Уральских авиалиний» у самоходного трапа FMC Smartstep-2 подломилась поворотная ось, соединяющая выдвижную площадку с лестницей трапа. Экспертиза показала, что оригинальная ось FMC была заменена на самодельную, выточенную в Пулково. Кустарный способ ремонта подтвердила Росавиация.

После падения с трапа годовалая девочка умерла в больнице, ее бабушка получила тяжелые повреждения.

Козельский привлечен по делу о некачественном ремонте, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 266 УК). К уголовной ответственности привлечен также врио руководителя Службы спецтранспорта Пулково Валентин Чернаенко. Его обвинили в оказании небезопасных услуг (статья 238 УК), дело расследуется. Также возбуждено дело о халатности (статья 293 УК), обвиняемых нет.