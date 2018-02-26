Алекса Лесли и Настю Рыбку депортируют из Таиланда

Задержанных в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга Алекса Лесли и Настю Рыбку ждут суд и депортация.

Об этом 26 февраля со ссылкой на РИА Новости сообщает «Газета.ру». Организаторам уроков любви предъявлено обвинение в нелегальной работе на территории Таиланда. Всего сообщалось о задержании десятерых россиян, у некоторых из них есть нарушения визового режима.

«Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают как Настю Рыбку», — цитирует издание заведующего консульским отделом посольства РФ Владимира Соснова.

Комментарий произошедшего появился и в одном из телеграм-каналов Насти Рыбки.

«А у нас Алекса задержали. Я не буду никак комментировать эту ситуацию, пока не станет окончательно ясно, кто за этим стоит», — говорится в сообщении.