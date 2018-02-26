Алекса Лесли и Настю Рыбку депортируют из Таиланда
Задержанных в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга Алекса Лесли и Настю Рыбку ждут суд и депортация.
Об этом 26 февраля со ссылкой на РИА Новости сообщает «Газета.ру». Организаторам уроков любви предъявлено обвинение в нелегальной работе на территории Таиланда. Всего сообщалось о задержании десятерых россиян, у некоторых из них есть нарушения визового режима.
«Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают как Настю Рыбку», — цитирует издание заведующего консульским отделом посольства РФ Владимира Соснова.
Комментарий произошедшего появился и в одном из телеграм-каналов Насти Рыбки.
«А у нас Алекса задержали. Я не буду никак комментировать эту ситуацию, пока не станет окончательно ясно, кто за этим стоит», — говорится в сообщении.
Справка:
Напомним, 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».
После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам. После решения суда Навальный удалил с сайта ролик с расследованием.