В банке «Пересвет» сменился президент

Акционеры банка «Пересвет» досрочно прекратили полномочия президента Михаила Полунина. Вместо него организацию возглавил Денис Гумеров, несколько лет занимавший должность председателя правления банка БФА.

Данные о смене руководства опубликованы 26 февраля на портале центра раскрытия корпоративной информации. Общее собрание акционеров решило «прекратить с Полуниным Михаилом Валерьевичем трудовой договор 21 февраля 2018 года» и «возложить временное исполнение должностных обязанностей президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на члена правления, вице-президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) Гумерова Дениса Альбертовича». Гумеров будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока на эту должность не назначат кандидатуру, согласованную с Центробанком. Сообщается, что в 2010-2016 годах он был председателем правления банка БФА.

Полунин был назначен в августе 2017-го, он сменил Александра Швеца. Напомним, 19 апреля того же года Банк России принял решение санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in; конвертировать 85% обязательств в капитал банка согласились более 70 его кредиторов на сумму 69,7 млрд руб., еще 66,7 млрд выделяет ЦБ. Санатором стал опорный банк «Роснефти» — Всероссийский банк развития регионов. Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (РПЦ) из числа аффилированных лиц банка выбыло. О том, чем крах «Пересвета» обернулся для петербургских компаний, «Фонтанка» подробно писала ранее.