Международный олимпийский комитет не будет наказывать хоккеистов за российский гимн

Международный олимпийский комитет не собирается наказывать российских хоккеистов за исполнение российского гимна после победы над Германией.

Как пишет 26 февраля «Спорт-Экспресс», в МОК заявили: «Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах». В финале Олимпиады россияне победили Германию со счетом 4:3 в овертайме. После получения золотых медалей они исполнили а капелла гимн России.

Напомним, МОК 5 декабря 2017 года отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России после допингового скандала. В результате российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, им было запрещено использовать национальную символику и исполнять гимн страны.