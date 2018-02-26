90 щеглов без документов не смогли проникнуть в Россию из Казахстана
На границе России и Казахстана задержаны 90 щеглов.
Как передает 26 февраля пресс-служба пограничной службы КНБ Республики Казахстан, крупную партию декоративных птиц пытался нелегально вывезти в легковом автомобиле из Казахстана 33-летний гражданин России.
«Задержанный с «щебечущим» грузом через Государственную границу не пропущен в связи с отсутствием соответствующих документов, дающих право перевозить пернатых», – отметили в ведомстве.
Напомним, ранее Россельхознадзор собирался серьезно обсуждать с Казахстаном вопрос реэкспорта санкционной продукции. Речь шла о польских яблоках.