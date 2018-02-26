Россия заявила в ЕСПЧ, что на рынках продают только поддельные базы данных МВД

Россия отказалась признать в ЕСПЧ, что базы данных МВД есть в свободной продаже, об этом сегодня, 26 февраля, сообщает газета «Ведомости».

В 2011 году житель Москвы обнаружил в продаже на Савеловском рынке базу ГУВД Москвы, в которой содержались данные, что заявитель – носитель ВИЧ-инфекции и дважды судим. Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту утечки информации, но последствий не было. Мужчина обратился в ЕСПЧ с жалобой о нарушении права на уважение частной и личной жизни и права на эффективную правовую защиту.

После того, как Европейский суд запросил российские власти о целесообразности сбора информации о гражданах, уполномоченный России в ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин заявил, что «права заявителя не нарушены», а полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения ее обязанностей. Кроме того, Гальперин указал, что ЕСПЧ не заметил нарушений, когда другие европейские страны собирали клеточные материалы, ДНК-профили и отпечатки пальцев осужденных граждан, а приобретенная заявителем на рынке база – не подлинная.

Напомним, что, как ранее сообщали СМИ, во второй половине 2011 года правоохранительные органы изъяли на рынках Москвы более 2500 дисков с базами данных. В 2012 году заявитель обратился в ЕСПЧ, в 2017 году суд коммуницировал его жалобу.