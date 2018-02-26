При взрыве в британском Лестере погибли 4 человека

В результате взрыва в здании магазина в британском городе Лестер погибли четыре человека.

Об этом 26 февраля сообщает BBC. Еще четыре человека ранены, они госпитализированы, один из них — с тяжелыми травмами. Взрыв разрушил магазин на первом этаже здания на Хинкли роуд, а также расположенную над ним квартиру. Представитель полиции Лестера Шейн О'Нил заявил, что в правоохранительных органах не считают произошедшее терактом, однако причины взрыва пока неизвестны. Разбор завалов продолжается, добавили в экстренных службах, район оцеплен.