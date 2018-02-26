Полкило таблеток привели петербуржца на 7 лет в колонию строгого режима

Житель Северной столицы закупал таблетки с наркотическим действием. Организация такой своеобразной «аптеки» обернулась для него уголовным делом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы 26 февраля, Анатолия Гилилова признали виновным в контрабанде наркотиков и в незаконном производстве и сбыте запрещённых веществ.

В ходе процесса установили, что поставщика психотропов Гилилов нашёл на Украине. За товаром поехал не сам, в соседнее государство отправил вместе с деньгами напарника. Сообщник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прикупил таблеток массой 217 граммов. Незаконный груз он собирался перевезти через Белоруссию. Но 16 октября 2016 года его задержали при переходе границы на Себежской таможне в Псковской области.

Аналогичную закупку психотропов массой 336 граммов также через посредника Гилилов пытался совершить в Москве. Но и на этот раз его сообщник был задержан.

Самого Гилилова сотрудники полиции застали за приготовлением наркотического раствора в квартире на Серебристом бульваре в предновогодние дни 2016-го.

Вину петербуржец признал. Его отправили на семь лет в колонию строгого режима.