Членство России в МОК могут восстановить спустя три дня после закрытия Олимпиады

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете может быть восстановлено до 28 февраля.

Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на члена Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиля Тарпищева.

«Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят, – заявил Тарпищев. – Ждем последних допинговых проверок».

После допинг-проб российских лыжниц и хоккеистов, по словам Шамиля Тарпищева, страна может снова стать полноправным членом олимпийского движения и вернуть себе право выступать на Играх с государственной символикой и флагом.

При этом Тарпищев также отметил, что ситуация с положительными допинг-пробами российских спортсменов Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхенчхане усложнила процесс восстановления ОКР.

Напомним, что 5 декабря 2017 года исполком МОК на заседании в Лозанне отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Поводом стал крупнейший в истории допинговый скандал, связанный с обвинением российских атлетов в массовом и многолетнем употреблении допинга.

Олимпийские игры – 2018 завершились 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. При этом им не разрешили вынести национальный флаг даже на церемонию закрытия.